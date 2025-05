Oto skład Barcelony na mecz o mistrzostwo! Co ze Szczęsnym i Lewandowskim?

Piłkarze FC Barcelony w czwartkowy wieczór mogą świętować zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. By tak się stało drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka musi wygrać na wyjeździe w derbach z Espanyolem. Jeśli FC Barcelona zremisuje, to by sięgnąć po tytuł, w dwóch ostatnich kolejkach (mecze u siebie z Villarreal i na wyjeździe z Athletic Bilbao) będzie potrzebować punktu.

Hansi Flick zdecydował. Oto skład Barcelony na derby

Przed meczem Espanyol - FC Barcelona wiadomo było, że liderzy la Ligi zagrają w osłabionym składzie. Kontuzjowani są bowiem Marc Bernal, Jules Kounde i Ferran Torres, a z powodu żółtych kartek pauzować musi Inigo Martinez. Pod nieobecność Torresa, który w meczu z Realem Madryt miał aż trzy asysty!, do wyjściowego składu wrócił Robert Lewandowski. Reprezentant Polski nie grał w podstawowej jedenastce od 19 kwietnia, bo był kontuzjowany.

Teraz Polak będzie miał szansę odrabiać straty do prowadzącego wśród najlepszych strzelców Kyliana Mbappe. Lewandowski ma 25 bramek, a Francuz trzy więcej.

Pod nieobecność Martineza, trener Flick zdecydował się, że na środku obrony zagra Duńczyk Andreas Christensen. W składzie FC Barcelony jest jedna niespodzianka. Niemiecki szkoleniowiec na środku obrony obok Christensena postawił bowiem na krytykowanego w ostatnich dniach za słabą grę - Urugwajczyka Ronalda Araujo.

Początek meczu Espanyol - FC Barcelona o godz. 21.30. Zapraszamy do relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. W I rundzie drużyna Flicka wygrała 3:1 (3:0).

Oto skład FC Barcelony:

Szczęsny - Garcia, Christensen, Araujo, Martin - de Jong, Pedri, Olmo - Yamal, Lewandowski, Raphinha.