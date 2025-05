Niewiarygodne, co się dzieje w Realu. Barcelona może już świętować

Real Madryt w niedzielę przegrał z FC Barceloną 3:4 i niemal do minimum ograniczył swoje szanse na obronę tytułu mistrza Hiszpanii. W środę może stracić je całkowicie. Wszystko zależy od wyniku meczu z Mallorcą. W przypadku porażki Real pozostanie z siedmiopunktową stratą do lidera, a do końca sezonu pozostaną mu dwa mecze. Tym samym mistrzostwo kraju zapewnią sobie Katalończycy. Ekipa Carlo Ancelottiego nie może zatem przegrać, tyle że zadania nie ułatwia jej sytuacja kadrowa.

Szpital w Realu Madryt, a tu takie wieści z samego rana. Katastrofa

Pierwszy zespół stał się wręcz zdziesiątkowany przez kontuzje. Z gry wykluczeni są David Alaba, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Eder Militao, Lucas Vazquez, Andrij Łunin, Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior oraz zawieszony Antonio Ruediger (który dodatkowo poddał się operacji i obecnie przechodzi rehabilitację). Jakby tego było mało, w dniu meczu do tej listy dołączyło kolejne nazwisko.

Jak poinformowała "Marca", w środę rano dyskomfort poczuł Brahim Diaz i najpewniej przeciwko Mallorce również nie zagra. Wkrótce złe wieści potwierdził sam klub. - Po badaniach przeprowadzonych dziś na naszym zawodniku Brahimie Diazie przez służby medyczne Realu Madryt, zdiagnozowano u niego uraz długiego mięśnia przywodziciela lewego uda - podano w oficjalnym komunikacie.

Real Madryt musi uważać. Może się skończyć... walkowerem

Oznacza to, że Real Madryt ma do dyspozycji zaledwie 10 graczy z pierwszej drużny (którzy zakładają koszulki z numerami od 1 do 25). Są nimi: Courtois, Valverde, Fran Garcia, Vallejo, Modrić, Ceballos, Gueler, Bellingham, Mbappe i Endrick. Oczywiście skład może zostać uzupełniony przez zawodników zespołu rezerw czy juniorów i tak też się stanie. "Marca" odnotowała jednak pewien poważny problem.

Otóż zgodnie z regulaminem LaLiga w każdym momencie meczu na boisku musi przebywać co najmniej siedmiu piłkarzy z pierwszej drużyny. W przeciwnym razie klub zostanie ukarany walkowerem. Dotyczy to również przypadków, w których gracz musi opuścić murawę z powodu kontuzji, a nawet czerwonej kartki. Drużyna Realu będzie musiała się mieć zatem na baczności. Mecz z Mallorcą rozpocznie się o godz. 21:30.