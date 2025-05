"Sport" ujawnia plan Barcelony. Chodzi o Szczęsnego. "Ważna decyzja"

29 meczów, w tym 23 wygrane, 4 zremisowane i 2 przegrane - to bilans Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie w tym sezonie. Do tego polski bramkarz wpuścił 36 bramek i zanotował 13 czystych kont, a ostatecznie przyczynił się do wygrania Pucharu i Superpucharu Hiszpanii oraz niemalże pewnego mistrzostwa kraju.

Szczęsny podpisał umowę tylko do końca czerwca bieżącego roku, ale w ostatnim czasie pojawił się temat jej przedłużenia. - Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale muszę zdecydować wraz z rodziną, co jest dla nas najlepsze. Nasze życie nie kręci się tylko wokół Wojtusia. Tak było przez ostatnie paręnaście lat, ale myślę, że jestem to winny rodzinie i żonie, abyśmy takie decyzje podejmowali razem. Po prostu jeszcze nie zdecydowałem - powiedział bramkarz po ostatnim El Clasico (4:3).

Od Wojciecha Szczęsnego zależą decyzje FC Barcelony ws. bramkarza

Z kolei w środę "Sport" poinformował, że przed FC Barceloną "ważna decyzja" ws. Wojciecha Szczęsnego i Joana Garcii. Bramkarz Espanyolu jest od jakiegoś czasu łączony z przenosinami do bardziej utytułowanego z katalońskich klubów. "Przyszłość Polaka może zadecydować o tym, czy Blaugrana zobowiąże się do pozyskania piłkarza Espanyolu" - czytamy.

"Kluczowa decyzja Szczęsnego będzie miała ogromny wpływ na strategię Barcelony ws. pozycji bramkarza. Początkowy pomysł zakładał pozostawienie Polaka jako partnera dla powracającego do zdrowia Ter Stegena, który teoretycznie powinien być bramkarzem wyjściowego składu. Dwóch znakomitych bramkarzy, którzy zapewniają drużynie bezpieczną sytuację w krótkim okresie i pozwalają na płynniejsze przejście w przyszłość. Jeśli Polak ogłosi, że nie zostaje, Barcelona powinna podjąć działania, ponieważ Inaki Pena nie jest już brany pod uwagę, a bramkarze młodzieżowych drużyn dopiero się rozwijają. Chodzi o to, aby postawić na bramkarza, który jest niezawodny i potrafi walczyć o miejsce w podstawowym składzie" - napisał "Sport".

Tutaj pojawia się nazwisko Joana Garcii, którego klauzula wynosi 30 milionów, a może nawet spaść do 15 milionów, jeśli Espanyol spadłby z ligi, co jest jednak mało prawdopodobne. "W ciągu ostatniego roku Joan poczynił ogromne postępy i wszystko wskazuje na to, że w przyszłości zostanie bramkarzem reprezentacji narodowej. Ktokolwiek go podpisze, zrobi dobry interes, i właśnie dlatego tak wiele klubów jest nim zainteresowanych. Barca również, choć wszystko będzie zależało od Szczęsnego" - zaznaczono.

Mecz z Espanyolem, w którym FC Barcelona może zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii, zostanie rozegrany w czwartek 15 maja o godz. 21:30. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.