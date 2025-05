Hiszpanie od rana trąbią. "Flick ma dylemat z Lewandowskim"

W minioną niedzielę FC Barcelona wygrała po szalonym meczu z Realem Madryt 4:3 i jest praktycznie pewna mistrzostwa Hiszpanii, gdyż na trzy kolejki przed końcem sezonu ma siedem punktów przewagi nad "Królewskimi". W tym meczu z Polaków wystąpił jedynie Wojciech Szczęsny, gdyż Robert Lewandowski przesiedział całe spotkanie na ławce, co jest pokłosiem urazu, którego nabawił się przy okazji rywalizacji z Celtą Vigo (4:3).

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół słów Ziółkowskiego po finale Pucharu Polski. Kosecki: Po co przepraszać?

Robert Lewandowski czy Ferran Torres? Oto "dylemat Flicka" przed meczem z Espanyolem

Uraz sprawił, że Robert Lewandowski na trzy kolejki przed końcem sezonu spadł na drugie miejsce w klasyfikacji strzelców La Liga. Polak ma 25 bramek na koncie, a pierwszy Kylian Mbappe 27. Tym samym kataloński "Sport" pisze o "Dylemacie Flicka z Lewandowskim" przed kolejnym meczem Barcelony z Espanyolem.

Zobacz też: W Hiszpanii znów głośno o Marciniaku. "Dostał upragniony finał"

"Robert Lewandowski znów dostanie szansę gry w La Liga, choć nie wiadomo jeszcze, czy polski napastnik powróci do podstawowego składu, czy też niemiecki trener pozostawi Ferrana Torresa w jedenastce. W każdym razie Lewy jest chętny do gry, ponieważ opuścił trzy ostatnie mecze ligowe, a w tym czasie Kylian Mbappe wyprzedził go w wyścigu o tytuł króla strzelców" - czytamy w artykule. Dodano, że ciągle też Lewandowski czeka na gola nr 100 w barwach katalońskiego klubu.

"Jego nieobecność w meczu z Realem Madryt w zeszłą niedzielę może być według Flicka wynikiem strategii mającej na celu zachowanie świeżości przed derbami na stadionie Espanyolu. Niemiecki trener mógł też wziąć pod uwagę fakt, że Lewy nie jest jeszcze w pełni sprawny po urazie mięśnia półścięgnistego w lewym udzie" - dodano.

Jednocześnie zauważono, że Ferran Torres dobrze spisywał się pod nieobecność polskiego napastnika. "Trener będzie musiał rozważyć wszystkie aspekty, aby zdecydować, kto w czwartek będzie 'killerem'" - podsumowano.

Mecz z Espanyolem, w którym FC Barcelona może zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii, zostanie rozegrany w czwartek 15 maja o godz. 21:30. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.