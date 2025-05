Guardiola chce ukraść go Flickowi. To byłby hit nad hity!

Hiszpański portal "Relevo" informuje o tym, że Hiszpan chciałby sprowadzić do zespołu swojego rodaka. Mowa o Danim Olmo, którego największym atutem ma być gra w stylu nowoczesnej dziesiątki. Potrafi zarówno kreować grę, jak i samemu wykończyć akcje pod bramką, a także jest bardzo uniwersalny na boisku.

"Relevo" stawia jednak pytanie, czy sam Olmo byłby zainteresowany takim ruchem. W końcu mowa o wychowanku Dumy Katalonii, który powrócił do niej z RB Lipsk, godząc się nawet z tym, że w wyniku opłakanej sytuacji finansowej klub na początku sezonu miał problemy z zarejestrowaniem go do rozgrywek.

Kogo bardziej skuszą pieniądze City, klub czy piłkarza?

Tu wracamy jednak do czynnika finansowego. 27-latek podpisał z Barceloną długi kontrakt, który obowiązuje do 2030 roku. To oznacza, że wykupienie go nie będzie tanie. Według portalu "Transfermarkt" wartość Olmo wynosi 60 milionów euro, a taka lub wyższa kwota może skusić klub do jego sprzedaży. Sam zainteresowany zapewne liczyłby też na większe zarobki w Manchesterze City. Angielski kub może być też coraz bardziej zainteresowany jego pozyskaniem, gdyż oddala mu się perspektywa transferu Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen. A to oznacza, że głębiej sięgnie do kieszeni.

Rzecz w tym, że aktualnie Olmo musi mieć poczucie obecności w jednej z najlepszych drużyn na świecie. W dodatku, chociaż w trakcie sezonu przytrafiały mu się kontuzje mięśniowe, to Hansi Flick często stawiał na niego od pierwszej minuty.

- [Olmo] Musi pokazać swoją jakość w każdym meczu, tego chcemy. Podobnie jak Pedri, który jest teraz na niesamowitym poziomie i gra w każdym meczu. Tego również oczekujemy od Daniego - mówił Flick po meczu z Celtą Vigo, cytowany przez Relevo.

Hiszpan w tym sezonie zagrał w 36 spotkaniach, w trakcie których zdobył 11 bramek i zaliczył 6 asyst. Ostatni raz wystąpił w wygranym 4:3 meczu z Realem Madryt, w którym grał do 77 minuty.