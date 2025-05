W Hiszpanii coraz głośniej o Szczęsnym. "Przeżywa ciężkie chwile"

- Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale muszę zdecydować wraz z rodziną, co jest dla nas najlepsze. Nasze życie nie kręci się tylko wokół Wojtusia. Tak było przez ostatnie paręnaście lat, ale myślę, że jestem to winny rodzinie i żonie, abyśmy takie decyzje podejmowali razem - mówił Wojciech Szczęsny po El Clasico, wygranym przez FC Barcelonę (4:3). Barcelona jest o krok od zapewnienia sobie mistrzostwa Hiszpanii. Szczęsny ma z kolei ważny kontrakt do końca sezonu i nic nie jest jeszcze wyjaśnione.

Wątpliwości Wojciecha Szczęsnego? "Przeżywa ciężkie chwile"

Czy Szczęsny zostanie na kolejne sezony w Barcelonie? Tutaj wątpliwości ma portal relevo.com, który uważa, że Szczęsny jeszcze nie podjął decyzji. Na to wskazują jego pomeczowe wypowiedzi, a także zachowanie po ostatnim gwizdku El Clasico. "Za spokojną i palącą pozą Szczęsnego kryje się bramkarz, który przeżywa ciężkie chwile. I który wątpi, czy zostanie. Szczęsny zaliczył 28 występów w ciągu zaledwie czterech miesięcy. Z tego powodu był niejednoznaczny co do swojej przyszłości" - czytamy.

Hiszpańscy dziennikarze zwracają uwagę też na pewną niejasność. Hansi Flick, zapytany o przyszłość Szczęsnego mówił, że Wojtek chciałby zostać, ale wszystko zależy od dyrektora sportowego. Narracja Szczęsnego wskazuje na to, że decyzja jest po jego stronie. Poza tym media przypominają, co Szczęsny mówił po meczu. - Większość decyzji w moim domu podejmuje żona. To jest logistyka wokół szkoły, kolejnej przeprowadzki itd. - mówił bramkarz w wywiadzie dla Canal+ Sport.

"Sytuacja bramkarzy to kwestia otwarta w Barcelony w oczekiwaniu na decyzję Szczęsnego. Przy ciągłości Ter Stegena i odejściu Peni, Polak będzie drugim bramkarzem w przyszłym sezonie. Odejście Szczęsnego sprawiłoby, że poszukiwania nowego bramkarza będą pilniejsze" - komentuje relevo.com. Poza tym wpływ na decyzję Szczęsnego może mieć powrót Ter Stegena. "Chociaż obaj mają dobre relacje, które nawet przenieśli poza boisko, to powrót kapitana zmienia role w szatni" - piszą Hiszpanie.

W trzech ostatnich meczach tego sezonu Barcelona zagra z Espanyolem (15.05), Villarrealem (18.05) i Athletikiem (24.05). Niewykluczone, że jeśli Barcelona zapewni sobie mistrzowski tytuł po derbach z Espanyolem, to w dwóch ostatnich kolejkach w miejscu Szczęsnego pojawi się Marc-Andre ter Stegen.

