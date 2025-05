Dla kogo Złota Piłka? Raphinha postawił sprawę jasno

FC Barcelona uległa 3:4 Interowi Mediolan w rewanżu Ligi Mistrzów. Tym samym drużyna Hansiego Flicka odpadła z dalszej rywalizacji. Do finału oprócz włoskiej ekipy awansowało też Paris Saint-Germain. I to właśnie w tych dwóch drużynach eksperci doszukują się kandydatów do Złotej Piłki. Mowa o Ousmane Dembele czy Gianluigim Donnarummie. Mimo niepowodzenia nie można też skreślać piłkarzy Barcelony, którzy także są faworytami. Mowa o Raphinhi czy Laminie Yamalu.

Raphinha faworytem do Złotej Piłki? Sam zainteresowany przemówił

Według najnowszego rankingu Złotej Piłki, opublikowanego przez goal.com, liderem jest Dembele, a na kolejnych pozycjach są właśnie Hiszpan i Brazylijczyk. Kto z nich otrzyma tę prestiżową nagrodę? Głos w sprawie zabrał Raphinha. Wyjawił, co sądzi na temat tego plebiscytu. Czy jest dla niego ważny?

- Nie myślę o Złotej Piłce - zaznaczył na wstępie. - Ale jeśli zwyciężę, to będzie to efekt mojej pracy dla klubu i reprezentacji. Jednakże moim celem jest to, by zdobywać trofea z drużyną. Indywidualne nagrody przyjdą później, a jeśli nie, to również będzie ok - podkreślał Raphinha, cytowany przez Barca Universal na X.

Nie ulega jednak wątpliwości, że Brazylijczyk ma spore szanse na tę nagrodę. Szczególnie w sytuacji, kiedy PSG nie zdobędzie Ligi Mistrzów. Raphinha rozgrywa sezon życia. Wyraźnie odżył pod wodzą Hansiego Flicka i stał się prawdziwym kapitanem Barcelony. Nie tylko rządzi w szatni, ale i na murawie, a do tego zdobywa gole i asysty. W tym sezonie strzelił już 34 bramki, a dodatkowo zanotował aż 25 ostatnich podań. To naprawdę imponujące statystyki. Dodatkowo wywalczył dwa tytuły z Barceloną i jest o krok od trzeciego. Nie ulega więc wątpliwości, że to mocny kandydat do Złotej Piłki.

Co z przyszłością Raphinhi? Jasna deklaracja

Kibice są jednak zaniepokojeni przyszłością Raphinhi. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027, ale klub już chce go przedłużyć. W rozmowach pojawiły się jednak pewne trudności, głównie dotyczące czasu trwania nowej umowy, a także wynagrodzenia. Mimo wszystko Brazylijczyk zadeklarował, że zostanie w drużynie. - Nie wyobrażam sobie Barcelony bez Raphinhy. Co w takim razie nastąpi? Moja odnowa - przekonywał.