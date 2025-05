Kłopoty Lewandowskiego. Hiszpanie: Kontuzja do tego doprowadziła

Ferran Torres ma za sobą świetny występ w El Clasico przeciwko Realowi Madryt. Hiszpan znalazł się w wyjściowym składzie i zanotował trzy asysty w pierwszej połowie. Dzięki temu FC Barcelona ma już siedem punktów przewagi nad Realem Madryt i jest o krok od zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Ferran regularnie prezentuje się dobrze pod nieobecność Lewandowskiego, co zauważają i doceniają hiszpańskie media.

Ależ słowa z Hiszpanii o rywalu Lewandowskiego. Asysty jak Złote Piłki

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" pisze o świetnym występie Torresa w El Clasico. Trzy asysty Hiszpana w tym spotkaniu określane są "trzema Złotymi Piłkami". "Ferran bez wątpienia rozgrywa swój najlepszy sezon w Barcelonie. Do tego nie musiał być nawet zawodnikiem pierwszego składu, choć kontuzja Roberta Lewandowskiego do tego doprowadziła. Torres grał w kluczowych meczach, na przykład w półfinale Ligi Mistrzów z Interem. Pokazał swoje zalety w El Clasico" - czytamy w artykule.

"Strzelił gola w dwóch z czterech meczów (w półfinale LM i w obu Klasykach). Jego zalety w El Clasico umocniły przewagę Barcelony w lidze hiszpańskiej. Klasyk potwierdził jego świetny sezon: 19 goli i siedem asyst w 1921 minut, udział przy golu co 73 minuty" - dodaje "Mundo Deportivo". Kontrakt Torresa z Barceloną wygasa w czerwcu 2027 r., ale niewykluczone, że zostanie on przedłużony o kolejne sezony.

Hiszpańskie media regularnie rozpływają się nad grą Torresa w ostatnich tygodniach. "Sprawił, że Flick zakochał się w jego grze dzięki jego niesamowitej pracy na boisku i zdolności do wywierania presji na rywalu. Biorąc pod uwagę liczby, jest jasne, że Ferran zasłużył na coś więcej, niż miano rezerwowego napastnika" - czytamy w prasie.

- Ogólnie uważam, że z Torresem ten pressing z przodu i odbieranie tej piłki wyżej, wygląda lepiej niż z Lewandowskim. Chodzi mi o utrudnianie rozgrywania piłki od tyłu przez rywali. Z Lewandowskim ten pressing wygląda inaczej. Ferran Torres więcej walczy, więcej biega i ciężej pracuje dla całego zespołu - to widać. On lepiej wywiązuje się z tych zadań - tłumaczył Jakub Kosecki po meczu Interu Mediolan z Barceloną w programie "To jest Sport.pl".

Aktualnie Torres jest trzecim najlepszym strzelcem Barcelony we wszystkich rozgrywkach, po Robercie Lewandowskim (40) i Raphinhi (34).