Romano potwierdza ws. trenera Realu! Padło słynne "here we go"

Dla Carlo Ancelottiego niedzielne El Clasico było 350. spotkaniem, które rozegrał jako trener Królewskich. Ten okazały jubileusz miał jednak gorzki smak, gdyż jego zespół przegrał 3:4 z Barceloną, praktycznie pozbawiając się szans na obronę mistrzostwa Hiszpanii. Wcześniej przegrał także w finale Superpucharu Hiszpanii i Pucharu Króla (w obu przypadkach także z Barceloną), a w Lidze Mistrzów wyeliminował go Arsenal.

Za niepowodzenia w tym sezonie największą krytykę zbiera właśnie Ancelotti, któremu zarzuca się między innymi prymitywną taktykę opartą na indywidualnych zrywach piłkarzy, brak alternatywnego planu na mecz czy zbyt duże przywiązanie do tych samych nazwisk. W efekcie już po kwietniowej porażce w Pucharze Króla mówiło się o tym, że losy Włocha w Madrycie są przesądzone.

Padło słynne "Here we go!" Alonso rozpocznie pracę w Madrycie od wygrania pucharu?

Jego następcą miał zostać Xabi Alonso, który obecnie pracuje w Bayerze Leverkusen. W tym roku popularnym Aptekarzom udało się wywalczyć tylko Superpuchar Niemiec. Ligowe zmagania zakończą na drugiej pozycji za Bayernem Monachium, a w Pucharze Niemiec sensacyjnie przegrali w półfinale z Arminią Bielefeld. Jednak Hiszpan, który pracuje w Niemczech od października 2022 roku, uczynił z nich liczącą się drużynę w Europie. W Leverkusen nie zapomną mu ubiegłego sezonu, który zakończył się dubletem. Na wszystkich frontach Bayer przegrał wtedy zaledwie 1 z 53 spotkań. I to w finale Ligi Europy z Atalantą Bergamo.

Real, w którym Alonso występował w latach 2009-2014, czynił więc zakusy na utalentowanego szkoleniowca młodego pokolenia, który doskonale zna klub. Jak w poniedziałek poinformował Fabrizio Romano, obie strony osiągnęły już porozumienie.

- Xabi Alonso do Realu Madryt, here we go! Wszystko potwierdzone, umowa Xabiego jako nowego menedżera do 2028 r. przypieczętowana - napisał Romano na portalu X. - Personel został skompletowany, a Alonso podpisał trzyletnią umowę z Realem, który planuje, że poprowadzi zespół podczas Klubowych Mistrzostww Świata FIFA.

- Wkrótce pożegnanie Ancelottiego, a potem era Xabiego - zakończył wpis Romano.

Jeżeli termin objęcia zespołu przez Hiszpana się potwierdzi, będzie to oznaczać, że do zmiany na stanowisku trenera dojdzie w Realu na przestrzeni najbliższego miesiąca. Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA rozpoczną się bowiem 14 czerwca.