Vinicius nie wytrzymał po tym, co pokazał mu kibic Barcelony

Niedzielne popołudnie na Estadi Olímpic Lluís Companys nie przebiegło po myśli piłkarzy Królewskich. By zachować realne szanse na wywalczenie mistrzostwa Hiszpanii, musieli wygrać z FC Barceloną. I choć spotkanie rozpoczęło się dla nich piorunująco, gdyż po niespełna kwadransie prowadzili 2:0, to ostatecznie przegrali 3:4.

Vinicius Junior w tym spotkaniu dał drużynie konkrety w postaci dwóch asyst do Kyliana Mbappe. Jednak długimi fragmentami zawodnicy Barcelony potrafili skutecznie wyłączyć go z gry. W dodatku w 75. minucie spotkania po raz pierwszy poprosił o zmianę Carlo Ancellottiego, gdyż zaczął odczuwać ból w kostce, lecz po chwili odwołał swoją decyzję. Ostatecznie wytrwał na boisku do 88. minuty, w której opuścił plac gry.

Vinicius schodził do szatni, gdy kibic go sprowokował. Nagranie podbija internet

W czasie, kiedy piłkarz schodził z boiska, zaczepiać zaczęli go fani Dumy Katalonii zasiadający blisko linii boiska na Estadi Olímpic Lluís Companys. Jeden z nich miał przy sobie... piłkę plażową, którą zaczął triumfalnie wznosić w geście zwycięstwa, pokazując w stronę Brazylijczyka. Kilku pozostałych w tym samym czasie krzyczało "Piłka plażowa!".

Kibice Barcelony tym samym nawiązywali do plebiscytu Złotej Piłki z 2024 roku. W nim triumfował Rodri, który wywalczył mistrzostwo Anglii z Manchesterem City, a także mistrzostwo Europy z reprezentacją Hiszpanii. Vinicius, który wraz z Realem zaliczył znakomity sezon zakończony m.in. triumfem w LaLiga i Lidze Mistrzów, nie mógł pogodzić się z tą decyzją. Zarówno on jak i cały zespół Królewskich zbojkotowali galę wręczenia nagród.

Reakcja 24-latka na sprytną prowokację kibica Blaugrany może jednak dowodzić, że kwestia nieotrzymania Złotej Piłki cały czas go uwiera. Kiedy zauważył fana, zaczął wskazywać w jego kierunku i rzucił do niego kilka gniewnych słów. To jeszcze bardziej ucieszyło zgromadzonych wokół fanów Barcelony, którzy osiągnęli zamierzony skutek.

W obecnym sezonie Vinicius Junior w 50 spotkaniach zdobył dla Realu 20 bramek i 16 asyst. Jego występy nie przełożyły się jednak na klubowe trofea. Real odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, przegrał finały Superpucharu Hiszpanii i Pucharu Króla, a po niedzielnej porażce posiada w ligowej tabeli 7 punktów straty do Barcelony. Na 3 kolejki do zakończenia rozgrywek tylko cud mógłby zapewnić Królewskim obronę mistrzowskiego tytułu.