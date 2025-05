Trener Realu wyłożył karty na stół. Oto przyczyna porażki z Barceloną

Dla Realu Madryt ten mecz był ostatnią szansą. Ostatnią szansą, by jeszcze nawiązać z Barceloną walkę o mistrzostwo Hiszpanii i być może nie zakończyć tego sezonu bez choćby jednego trofeum. "Królewscy" zaczęli wspaniale, bo na skutek błędów defensywy Katalończyków i rzutu karnego, który sprokurował Wojciech Szczęsny, po 13 minutach prowadzili już 2:0. Nikt nie mógł wtedy przewidzieć, jak fatalnie się to dalej dla nich potoczy.

Real Madryt nie wiedział, jak się bronić. Ancelotti nie szukał wymówek

Barcelona z Realem w tym meczu ścigały się o to, w czyjej defensywie panuje większy chaos. I Real ten wyścig zdecydowanie wygrał. Jeszcze do przerwy Katalończycy strzelili im cztery gole, rozpracowując obronę na multum sposobów. W drugiej połowie Mbappe skompletował hattricka, a madrytczycy strzelili nawet jeszcze dwa gole. Jednak żaden z nich nie został uznany z uwagi na spalone. Z kolei przed porażką 3:5 uratował ich VAR, który wychwycił zagranie ręką Fermina Lopeza przy akcji bramkowej w doliczonym czasie gry.

Trener Carlo Ancelotti przegrał w tym sezonie korespondencyjny pojedynek z Hansim Flickiem i to sromotnie (0:4). Po spotkaniu na konferencji prasowej Włoch wskazał przyczyny takiego stanu rzeczy. - Atakowaliśmy bardzo dobrze, ale popełniliśmy zdecydowanie za wiele prostych błędów. Po prostu źle broniliśmy. Zmarnowaliśmy kilka okazji, a oni nas za to ukarali. Pamiętajmy też, że brakowało nam pięciu obrońców (Mendy, Alaba, Rüdiger, Militao i Carvajal przyp red.) - powiedział Ancelotti.

Ancelotti nie ma pretensji do zawodników. Powiedział, co myśli o Mbappe

Rzadko zdarza się, by piłkarz strzelił trzy gole w jednym meczu, ale nie dało to jego drużynie choć punktu. Jednak w takiej właśnie sytuacji znalazł się Kylian Mbappe, który może pocieszać się tym, że w klasyfikacji strzelców La Liga wyprzedził Roberta Lewandowskiego. Ancelotti nie krył podziwu dla Francuza oraz ogólnie dla charakteru swych piłkarzy. Wyjaśnił też brak gry dla jednej z gwiazd zespołu.

- Mbappe naprawdę świetnie się spisał. Mieliśmy wiele doskonałych sytuacji, strzeliliśmy trzy gole, dwóch kolejnych nam nie uznali. Walczyliśmy do samego końca i nie mogę mieć do swoich zawodników pretensji za nastawienie oraz gotowość do poświęceń. Co do Rodrygo, nie był on w pełni gotowy zdrowotnie. To żadna kara, że nie zagrał. Nie mam z nim żadnego problemu - stwierdził Ancelotti.