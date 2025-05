Godziny do El Clasico, a tu takie wieści ws. Szczęsnego. Dziennikarz ujawnia

Wojciech Szczęsny zadebiutował w FC Barcelonie 4 stycznia w pucharowym meczu z UD Barbastro. Od tamtej pory jego występy robiły ogromne wrażenie. Nie dość, że wygryzł ze składu Inakiego Penę, to sprawił, że zaczęła o nim mówić cała Hiszpania. Jego przyszłość w FC Barcelonie wciąż stoi jednak pod znakiem zapytania.

Dziennikarz ogłasza w sprawie Szczęsnego. Zaskakujące wieści

Od pewnego czasu mówiło się, że FC Barcelona jest bardzo zadowolona z gry Polaka i planuje przedłużyć z nim umowę, która wygasa w czerwcu. Jednym ze zwolenników pozostania naszego bramkarza w katalońskim zespole jest Hansi Flick. Wydaje się, że sam zawodnik również jest szczęśliwy w Barcelonie. Zaskakujące wieści na temat przyszłości Szczęsnego przekazał jednak Ivan San Antonio ze "Sportu". Jego zdaniem zawodnik może odejść po sezonie z własnej woli.

- Barca chce z nim przedłużyć kontrakt o rok, ale nie jestem pewny, że Szczęsny tego chce. To moje przeczucie, ale nie wydaje mi się, że chciałby grać kolejny sezon w Barcelonie. Musimy poczekać. Sporo będzie zależało od tego, co zdarzy się w La Liga. Jeśli Blaugrana ją wygra, to zostanie, jeśli nie, to nie zaakceptuje oferty od klubu - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Dodatkowym problemem może być Marc-Andre ter Stegen. Niemiec wrócił już do zdrowia i zagrał nawet w meczu z Realem Valladolid. Flick zapowiedział, że w zbliżającym się El Clasico od pierwszych minut zagra Szczęsny, ale zdaniem San Antonio w przyszłym sezonie numerem jeden ma być ter Stegen. - Nawet jeśli przedłuży umowę, to ter Stegen będzie podstawowym golkiperem w przyszłym sezonie. Inaki Pena zostanie sprzedany, chce odejść. Klub chce Szczęsnego na dwójkę, a ter Stegena na jedynkę - dodał.

Wspomniane El Clasico odbędzie się już w niedzielę o godzinie 16:15. Ten mecz może rozstrzygnąć walkę o mistrzostwo Hiszpanii. Obecnym liderem jest FC Barcelona, która nad drugim Realem Madryt ma cztery punkty przewagi.