Kluczowe wieści dla Barcelony tuż przed El Clasico. Flick wszystko potwierdził

Kilka dni temu FC Barcelona pożegnała się z Ligą Mistrzów po porażce 3:4 z Interem Mediolan. Ekipa Hansiego Flicka szybko będzie miała okazję do rehabilitacji. Wielkimi krokami zbliża się bowiem długo wyczekiwane El Clasico. Spotkanie z Realem Madryt odbędzie się już w niedzielę o godzinie 16:15.

Dobre wieści dla FC Barcelony. Alejandro Balde wraca do gry

Na niedługo przed meczem kibice FC Barcelony otrzymali dobre wieści. Jak przekazał "Sport", w starciu z Realem dostępny będzie Alejandro Balde. Młody Hiszpan ostatnio leczył kontuzje i zabrakło go w siedmiu ostatnich meczach. Teraz wrócił już do zdrowia i trenował z resztą zespołu.

Dziennikarze dodali, że z zespołem trenował również Marc Casado i także będzie mógł zagrać. Przypomnijmy, że do zdrowia wrócił również Robert Lewandowski. Polski napastnik pojawił się już na boisku w spotkaniu z Interem Mediolan (wszedł w 90. minucie) i część hiszpańskich mediów awizuje go w wyjściowym składzie. Na konferencji prasowej Hansi Flick zapowiedział jednak, że ani on, ani Balde nie zagrają w wyjściowym składzie. Miejsce Hiszpana prawdopodobnie zajmie Gerard Martin, który zastępował go przez cały czas. Na pozycji Polaka natomiast zapewne wystąpi Ferran Torres.

W meczu z Realem zabraknie natomiast na pewno Pablo Torre, Julesa Kounde i Marca Bernala, którzy nadal leczą kontuzje.

Zbliżające się El Clasico będzie kluczowe w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Na cztery kolejki przed końcem liderem tabeli jest FC Barcelona. Drużyna z Katalonii ma jednak tylko cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt.