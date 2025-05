Tak rywal Lewandowskiego podsumował Polaka. Powiedział, co o nim myśli

Robert Lewandowski rozgrywa najlepszy sezon w FC Barcelonie. Dowód? Aż 40 goli w 49 spotkaniach. W ostatnich tygodniach pauzował z powodu kontuzji, ale i tak był z drużyną, by wspierać ją mentalnie. Niejednokrotnie piłkarze wspominali, że Polak jest dla nich wzorem do naśladowania. Imponuje im przede wszystkim umiejętnościami i grą na boisku. I okazuje się, że czerpać z jego doświadczenia stara się nawet jego główny rywal w walce o wyjściowy skład.

Ferran ujawnia. W tym Lewandowski mu pomógł

Mowa o Ferranie Torresie. Hiszpan udzielił ostatnio wywiadu dla "Mundo Deportivo", w którym poruszył kilka ciekawych wątków, jak temat porażki w Lidze Mistrzów, decydującej fazy zmagań w La Liga czy Złotej Piłki. W międzyczasie wypowiedział się również o Lewandowskim. Jaki wpływ na niego ma dzielenie szatni z Polakiem?

- Fakt, że mam Roberta przed sobą, to dla mnie powód do dumy. Dlaczego? To jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy napastnik, który grał w ostatnich 10 czy 15 latach - zaczął Hiszpan. - Staram się być jak gąbka i chłonąć wszystko, co od niego wiem. Zadaje mu również pytania, proszę o rady, by w jak najlepszy sposób wykorzystywać minuty, które dostaję jako napastnik - podkreślał.

Czego konkretnie nauczył go Lewandowski? W jakich obszarach najbardziej mu pomógł? I na to pytanie odpowiedzi udzielił Ferran. - Powiedział mi, jak się poruszać, jak wyczuć, gdzie spadnie futbolówka i na tej podstawie podejmować konkretne decyzje jako napastnik - ujawnił.

To głównie Ferran zastępował Lewandowskiego w drużynie podczas jego absencji. I niewykluczone, że podobnie będzie w niedzielne popołudnie, kiedy to Barcelona zagra z Realem Madryt w La Liga, choć media skłaniają się nieco bardziej ku Polakowi. A kogo wybierze Hansi Flick?

Mecz rozpocznie się o godzinie 16:15 i może przesądzić o mistrzostwie. Obecnie Barcelonę i Real dzielą cztery punkty, a do końca rozgrywek pozostały cztery kolejki. Jeśli Barcelona wygra, to będzie miała mistrzostwo na wyciągnięcie ręki. Ewentualny remis bądź porażka Katalończyków utrzyma Real przy życiu i pozwoli mu zachować nadzieję na tytuł.