To wtedy Ter Stegen zastąpi Szczęsnego. Kataloński "Sport" ogłasza

FC Barcelona chce przypieczętować zwycięstwo w LaLidze. Przed nimi najważniejszy sprawdzian - przeciwko Realowi Madryt. W najbliższą niedzielę 11 maja odbędzie się El Clasico, które ma kolosalne znaczenie w kontekście potencjalnego tytułu.

Wątpliwości co do obsady bramki FC Barcelony

Przed decydującym momentem Hansi Flick zasiał nieco fermentu, bo zamiast w spokoju skupiać się na przygotowaniach do tego meczu, hiszpańskie media rozpisują się nt. tego, kto powinien zagrać w bramce. To pokłosie decyzji Niemca, który postawił na Marca-Andre Ter Stegena w starciu z Realem Valladolid, kosztem Wojciecha Szczęsnego. Ponadto szkoleniowiec podkreślił, że to jednorazowa zmiana, a Polak wróci na starcia z Interem Mediolan i El Clasico.

W przypadku starcia w półfinale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan - Niemiec dotrzymał słowa i postawił na Polaka. Jednak po tym spotkaniu Szczęsny był krytykowany przez m.in. kibiców, że nie zapobiegł tej porażce. - Po ostatnich występach Hansi Flick może mieć wątpliwości co do roli bramkarza. Od czasu dołączenia do Barcelony Szczęsny był bramkarzem Flicka we wszystkich rozgrywkach. Jednak powrót ter Stegena, w połączeniu ze słabą formą defensywną Barcelony, może doprowadzić do zmian w bramce - zapowiedziało hiszpańskie "El Desmarque".

Kataloński "Sport" ogłasza ws. Szczęsnego i Ter Stegena

Teraz kataloński "Sport" ogłosił ws. Wojciecha Szczęsnego i Marca-Andre Ter Stegena. "Sztab trenerski jest nastawiony na ciągłość i w bramce, o ile nie pojawią się problemy fizyczne, Szczęsny będzie kontynuował grę między słupkami. Chodzi o to, że Szczęsny będzie grał w podstawowym składzie do czasu zdobycia mistrzostwa, a potem ustąpi miejsca Ter Stegenowi" - czytamy.

"Zaufanie Flicka i całego jego sztabu trenerskiego do Szczęsnego jest całkowite, pomimo porażki z Interem i bramek straconych przez drużynę w ostatnich tygodniach. Analiza, którą przeprowadzają, jest jasna i usprawiedliwiają bramkarza za większość straconych bramek, ponieważ Polak w większości przypadków nie był w stanie zrobić nic. W meczu z Interem nie był odpowiedzialny za żadną z czterech bramek i miał kilka zasłużonych interwencji" - dodano.

Dziennikarze podkreślają, że Ter Stegen jest bardzo ważną postacią w szatni i kapitanem drużyny. "Nikt nie ma wątpliwości co do jego pozycji wyjściowej w przyszłości. Niedawno przedłużył kontrakt i w przyszłości ma być podstawowym bramkarzem, więc w przyszłym sezonie naturalnie odzyska swoją pozycję. Po powrocie do zdrowia Ter Stegen chciałby zagrać o szansę powrotu do reprezentacji Niemiec w czerwcu" - zakończono.