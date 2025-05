Nagły zwrot ws. przyszłości Szczęsnego?! "Klub się zastanawia"

Co z przyszłością Wojciecha Szczęsnego? - takie pytanie zadaje sobie od kilku tygodni wielu kibiców i ekspertów. Do tej pory wiele mówiło się o tym, że były reprezentant Polski jest blisko przedłużenia kontraktu z Barceloną o kolejny rok, lecz jeszcze tego nie uczynił. Według informacji hiszpańskiego dziennika "Sport" zadecydować o tym mogą rozstrzygnięcia w końcówce sezonu.

"Szczęsny czy Joan Garcia, debata o pozycję bramkarza"

Sytuację w bramce FC Barcelony analizuje Joan Maria Batlle, zastępca dyrektora hiszpańskiego dziennika "Sport".

"Szczęsny czy Joan Garcia, debata o pozycję bramkarza" - to tytuł jego artykułu, który ukazał się w piątek o godz. 6.30 rano. "Narażanie się na nową sytuację awaryjną nie jest dobrym rozwiązaniem. Siedem straconych bramek w półfinale Ligi Mistrzów sprawiło, że Szczęsny poczuł się skrzywdzony. Był zamieszany w dwa gole w pierwszym meczu, a w Mediolanie porównanie z bramkarzem Interu stawia go w złym świetle. Nie ma wątpliwości, że Sommer zakwalifikował swoją drużynę do finału, podczas gdy Szczęsny nie zdołał wywrzeć decydującego wpływu na grę Barcelony" - pisze Batlle.

Jest on przekonany, że FC Barcelona przedłuży umowę ze Szczęsnym. Według niego sprowadzenie Joana Garcii, bramkarza Espanyolu, który jest na liście życzeń katalońskiego klubu, również jest niezłym rozwiązaniem.

"Po raz kolejny potwierdza się, że nie ma wspaniałej drużyny bez wspaniałego bramkarza. Dlatego logiczne jest, że klub się zastanawia nad przedłużeniem kontraktu Szczęsnego, nawet jako drugiego wyboru. Teraz toczy się debata między nim a Garcią. Uważam, że zawsze lepiej mieć najlepszych zawodników na każdej pozycji, szczególnie w bramce, która odgrywa decydującą rolę. Bramkarz Espanyolu jest bez wątpienia najbardziej obiecującym bramkarzem na kontynencie. Teraz gdy jego klauzula jest rozsądna, jest on okazją" - pisze Batlle.

Szczęsny w tym sezonie zagrał w 28 spotkaniach, wpuścił 33 bramki, a 13 razy zachował czyste konto.

Kolejną szansę Polak dostanie w niedzielę w El Clasico: FC Barcelona - Real Madryt. Początek meczu o godz. 16.15. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.