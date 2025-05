Świetne wieści dla Barcelony przed El Clasico. Flick tylko na to czekał

Blade do drużyny Dumy Katalonii dołączył w lipcu z 2022 roku z młodzieżowych drużyn tego klubu. Hiszpan prędko stał się podstawowym lewym obrońcą zespołu i chociaż w międzyczasie na stanowisku trenera Xaviego zastąpił Hansi Flick, to Niemiec także pokładał w nim pełne zaufanie.

21-latek zresztą w pełni się za nie odwdzięczał, zapewniając jakość zarówno w defensywie jak i przy akcjach ofensywnych Barcelony. W 43 spotkaniach w tym roku strzelił 1 bramkę, ale do tego zaliczył aż 10 asyst. Nie brakuje opinii, że gdyby mógł zagrać w półfinałowej rywalizacji Barcy z Interem Mediolan, to Hiszpanie przechyliliby szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Z powodu urazu uda musiał jednak opuścić te spotkania.

Blade trenował z drużyną. Flick zaryzykuje od pierwszej minuty?

Podczas nieobecności 21-latka, w pierwszym składzie występował Gerard Martín. Jednak w czwartek Blade pojawił się na treningu pierwszej drużyny. Jak donosi kataloński "Sport", Hansi Flick wierzy, że piłkarzowi do spotkania z Realem uda się zaliczyć trzy sesje treningowe.

Czy jednak oznacza to, że Niemiec pośle Blade do boju od pierwszej minuty meczu z Realem Madryt? To arcyważne spotkanie, które najpewniej zdecyduje o losach mistrzostwa Hiszpanii, gdyż aktualnie Blaugrana posiada nad Królewskimi 4 punkty przewagi w ligowej tabeli. Utrzymanie tego stanu na trzy mecze do końca rozgrywek sprawiłoby, że Robert Lewandowski i spółka byliby o krok od tytułu. Wygrana praktycznie zapewniłaby im końcowy triumf. Z tego względu trudno zakładać, by Flick podjął takie ryzyko i zaufał piłkarzowi, którego forma jednak pozostaje niewiadomą.

Mecz FC Barcelona - Real Madryt odbędzie się 11 maja o godzinie 16:15.