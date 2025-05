Tak Szczęsny zareagował na decyzję Flicka. Wyłamał się

- Próbowali wszystkiego, ale jest, jak jest. Odpadliśmy, ale w przyszłym roku spróbujemy ponownie i spróbujemy uszczęśliwić kibiców i cały klub. Drużyna zasługuje na wszystko, a oni chcą uszczęśliwić kibiców - podkreślał Hansi Flick po rewanżu z Interem Mediolan. Niemiec był dumny z piłkarzy FC Barcelony, ale nie udało im się awansować do finału Ligi Mistrzów. Poniekąd winą za tę sytuację obarczył... sędziów, w tym Szymona Marciniaka, głównego rozjemcę, który jego zdaniem podjął kilka błędnych decyzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Krychowiak szczerze o alkoholu: To aż wstyd trochę jako Polak

Wojciech Szczęsny się nie zatrzymuje. Reszta drużyny na wolnym, a on na treningu

- Powiedziałem sędziemu, co myślę, ale nie powiem tego tutaj - podsumował Flick, dodając, że od czwartku jego drużyna skupia się na dograniu sezonu ligowego. A co ze środą? Tego dnia szkoleniowiec dał wolne drużynie. Mimo to kilka osób postanowiło zawitać w klubie.

Jak donosi Josep Soldado Gomez, wśród nich znalazł się... Wojciech Szczęsny. Polak rozegrał pełne 120 minut w rewanżu z Interem, wpuścił cztery gole, ale mimo zmęczenia nie zamierzał odpoczywać i przyjechał do ośrodka treningowego, by doskonalić umiejętności i przygotować się do kolejnych meczów. Wydaje się, że taką postawą udowadnia również, że nie chce odpuszczać w walce o miejsce w bramce. Jest zdeterminowany, by w niej pozostać, kto wie, może i w przyszłym sezonie, kiedy do pełni zdrowia wróci już Marc-Andre ter Stegen.

A kto jeszcze oprócz Szczęsnego pojawił się w środę na treningu? Jak donosi dziennikarz, Polakowi towarzyszyli też Lamine Yamal, Pedri, Ferran Torres i Frenkie de Jong. Wszyscy mieli okazję wystąpić we wtorkowy wieczór i niewykluczone, że pojawią się na murawie również w niedzielę.

Mecz z Realem może przesądzić o mistrzostwie. Wielka szansa przed Barceloną

Tego dnia Barcelona rozegra jeden z najważniejszych meczów tego sezonu La Liga - El Clasico. Katalończyków i Real Madryt dzielą zaledwie cztery punkty - na korzyść zawodników Flicka. To ich zwycięstwem zakończyły się też trzy mecze tych drużyn w tym sezonie. I Barcelona zrobi wszystko, by wygrać po raz czwarty.

Zobacz też: Wrze przed El Clasico. "Barcelona podpaliła szatnię Realu".

- Nie trzeba nikogo motywować przed El Clasico, które może przesądzić o tytule mistrzowskim. Mamy przed sobą wielki mecz i wierzę, że zespół pozbiera się na tyle, żeby w niedzielę grać na najwyższym poziomie - zapewniał Szczęsny.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.