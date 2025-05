Real Madryt dopina galaktyczny transfer! Padło słynne "here we go"

Saga związana z dołączeniem Trenta Alexandra-Arnolda do Realu Madryt trwała już od dłuższego czasu. Reprezentantowi Anglii po obecnym sezonie wygasa kontrakt z Liverpoolem i wszystko wskazywało i wskazuje na to, że jego przyszłość związana jest z klubem ze stolicy Hiszpanii.

Trent Alexander-Arnold ogłosił odejście z Liverpoolu. Ma dołączyć do Realu Madryt

"Po 20 latach spędzonych w Liverpoolu nadszedł czas, aby potwierdzić moją decyzję o odejściu z klubu po zakończeniu sezonu. To zdecydowanie najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjąłem w życiu" - ogłosił Alexander-Arnold w poniedziałkowe przedpołudnie, publikując specjalne nagranie w mediach społecznościowych.

"Jednak nigdy nie poznałem niczego innego, a ta decyzja wiąże się z podjęciem nowego wyzwania, wyjściem ze swojej strefy komfortu i poszerzeniem swojej wiedzy zarówno zawodowej, jak i osobistej" - dodał Anglik, dziękując klubowi, którego jest wychowankiem, kibicom i kolegom z zespołu.

Gdy piłkarz opublikował swoje nagranie, to w tym samym czasie Fabrizio Romano czy David Ornstein z The Athletic ogłosili, że Trent Alexander-Arnold od przyszłego sezonu będzie piłkarzem Realu Madryt. "Here we go!" - przekazał pierwszy z nich. Obaj zgodnie potwierdzili, że jest porozumienie między piłkarzem, który jako wolny agent przejdzie do zespołu "Królewskich". Kwestią sporną pozostaje długość kontraktu. Według Romano Anglik podpisze 5-letnią umowę, a według Ornsteina 6-letnią.

Pozostaje jeszcze sprawa tego, czy Alexander-Arnold będzie mógł zagrać w Klubowych Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, w których Real Madryt weźmie udział. Turniej ten będzie rozgrywany w dniach 15 czerwca - 15 lipca. Na to odpowiedź poznamy pewnie w najbliższych tygodniach.

A jakie są liczby Alexandra-Arnolda w Liverpoolu? Dla pierwszej drużyny "The Reds" rozegrał 351 spotkań, w których zdobył 23 bramki i zanotował 92 asysty. Z klubem wygrał dwa mistrzostwa i Puchar Anglii, dwa Puchary Ligi Angielskiej, Tarczę Wspólnoty, Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata.