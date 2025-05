Sensacyjne wieści ws. Raphinhi. To by odmieniło jego karierę

- Poważnie rozważałem opuszczenie Barcelony podczas ostatniego letniego okienka transferowego. Nie czułem się komfortowo pod względem mentalnym, dopóki Hansi Flick do mnie nie zadzwonił. Każdego dnia pojawiały się plotki o tym, że podpiszę kontrakt z innym klubem. Widziałem komentarze kibiców proszących, bym odszedł z Barcelony. W poprzednim sezonie sprawy nie potoczyły się tak, jak powinny. Nie pokazałem się z najlepszej strony - mówił w marcu tego roku Raphinha w rozmowie z brazylijską gazetą „Globo Esporte".

Sensacyjne wieści ws. Raphinhi. "Miałem ofertę z tej reprezentacji"

Raphinha został w Barcelonie i teraz trudno wyobrazić sobie zespół bez tego piłkarza. Brazylijczyk w tym sezonie zagrał w 52 spotkaniach, zdobył aż 31 goli i miał 25 asyst.

Raphinha jest też filarem reprezentacji Brazylii. W ostatnich pięciu spotkaniach zdobył cztery bramki. Niewiele jednak zabrakło, by Raphinha teraz grał w innej reprezentacji.

- Byłem blisko powołania do reprezentacji Włoch. Miałem pojechać na Euro, które wygrali w 2020 roku. Cały czas Włosi do mnie dzwonili i mieli dla mnie niesamowity projekt, coś, co naprawdę przykuło moją uwagę. W zasadzie byłem już praktycznie na to wszystko gotowy - powiedział Raphinha w rozmowie z Isabelą Pagliari, dziennikarką TNT Sports.

Podkreślił, że jest zadowolony, że ostatecznie nie gra w reprezentacji Włoch.

- Na szczęście tak się nie stało, ponieważ paszport nie dotarł. Jednocześnie, głęboko w środku serca, wciąż miałem ten jeden procent nadziei, że będę mógł założyć koszulkę Brazylii. I na szczęście mój włoski paszport nie był gotowy na czas - dodał Raphinha.

Brazylijczyk według Goal.com jest obecnie na trzecim miejscu wśród kandydatów do zdobycia Złotej Piłki za 2025 rok.

Raphinha dla reprezentacji Brazylii zagrał dotychczas 33 razy. Jego bilans to 11 goli oraz siedem asyst.