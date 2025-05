FC Barcelona znajduje się w przededniu najważniejszego meczu dotychczasowej fazy sezonu. Katalończycy we wtorkowy wieczór rozegrają rewanżowe spotkanie w półfinale Ligi Mistrzów. Nie będzie to proste zadanie. W Hiszpanii przeciwko Interowi udało się tylko zremisować 3:3. Drugie starcie w Mediolanie zapowiada się na niezwykle interesujące i Barcelona wcale nie musi być uznawana za faworyta.

Kroos wskazał. Rozpływa się nad piłkarzem Barcelony

Jeśli jednak gdzieś można szukać czynników, które przemawiają na korzyść Katalończyków - to przy całej klasie Nicolo Barelli, Henrikha Mchitarjana i pozostałych znakomitych pomocników Interu - takim czynnikiem jest forma Pedriego.

Nie bez powodu 22-latek jest wymieniany jako jeden z najlepszych piłkarzy dobiegającego końca sezonu. Niektórzy, nie bez racji, wskazują go jako potencjalnego zdobywcę Złotej Piłki. Jest doceniany przez kibiców, dziennikarzy, ale nie tylko. Także przez tych, dla których gra na pozycji środkowego pomocnika przez lata była sposobem na życie. Kimś takim jest Toni Kroos.

Niemiec, który w 2024 roku zakończył bogatą karierę, przez ostatnią dekadę stanowił o sile Realu Madryt. Wygrał z nim wszystko, co było do wygrania. Śmiało można go nazwać jednym z najlepszych pomocników w historii futbolu. Dlaczego przywołujemy jego nazwisko? Dlatego, że Kroos postanowił wystawić Pedriemu prawdziwą laurkę, która nie przeszła bez echa w hiszpańskich mediach.

Madrycki dziennik "Marca" cytuje jego słowa z jednego z podcastów, w którym zachwycał się nad klasą zawodnika Barcelony.

- Nie wygląda jak Messi, kiedy widzisz szybkość jego ruchów. Pedri nie wygląda na szybkiego, ale naprawdę taki jest - powiedział Kroos, a nie był to koniec pochwał.

- Dla mnie taki zawodnik jak Pedri jest ważniejszy niż Lamine Yamal, Raphinha czy Lewandowski. To oni decydują o wynikach meczów, ale żeby to osiągnąć, musisz mieć Pedriego, który jest obecnie najlepszym zawodnikiem na świecie na swojej pozycji. Pedri, ogólnie rzecz biorąc, to zawodnik, którego ci zabraknie, jeśli nie będzie grał. Nieważne przeciwko komu grasz. Nie tylko strzela gole, nie tylko zalicza asysty. On znajduje rozwiązania - dodał.

Niemiec przyznał, że obecnie pomocnik Barcelony nie ma sobie równych, a jego potencjalna absencja byłaby momentalnie zauważalna. - Jest najlepszy. Jeśli stracisz takiego piłkarza jak on, zauważysz to - skwitował.

Pedri, mimo młodego wieku, ma już gigantyczne doświadczenie. Dla FC Barcelony rozegrał do tej pory 197 meczów, w których zdobył 26 goli i zaliczył 20 asyst.