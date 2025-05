A jednak! Jest skład Barcelony na mecz z Valladolid! Flick odkrył karty

O powrocie do bramki Marca-Andre ter Stegena mówiło się od kilku tygodni. We wrześniu 2024 roku Niemiec doznał kontuzji kolana. Z tego powodu do klubu awaryjnie sprowadzono Wojciecha Szczęsnego, który chwilę wcześniej... ogłosił przejście na sportową emeryturę. Chociaż na początku pobytu w Barcelonie Polak przegrywał rywalizację o miejsce w składzie z Inakim Peną, to z czasem Hansi Flick uczynił z niego pierwszego bramkarza zespołu.

Jednak pod koniec sezonu ter Stegen powrócił do zdrowia. W finałowym spotkaniu Pucharu Króla z Realem Madryt zasiadł na ławce, lecz po wygranej Barcelony 3:2 to on z opaską kapitańską na ramieniu wzniósł trofeum.

Zmiana nie tylko w bramce. Flick namieszał w składzie

Było pewne, że 33-latek jeszcze w trakcie rozgrywek 2024/2025 otrzyma szansę występu od Hansiego Flicka. Taka okazja nadarzy mu się w spotkaniu z Realem Valladolid. Podczas zorganizowanej dzień przed meczem konferencji prasowej powiedział o tym sam szkoleniowiec.

- Myślę, że bramkarzowi również dobrze zrobi, jeśli dostanie czas na regenerację. Marc jest na dobrej drodze, a jego występy na treningach są fantastyczne, ale nie myślę o zmianie czegokolwiek do końca sezonu... ale mógłbym. Na razie Marc zagra jutro - odparł Flick, cytowany przez hiszpańską "Markę".

Jak powiedział, tak zrobił i tym sposobem w spotkaniu z Valladolid za utrzymanie czystego konta odpowiadał będzie ter Stegen.

Roszada w bramce nie jest jednak jedyną, na którą zdecydował się Flick. Barcelona za sobą ma bardzo ciężki mecz z Interem Mediolan, zakończony wynikiem 3:3. Rewanżowe spotkanie na San Siro odbędzie się już we wtorek 6 maja, stąd trener Dumy Katalonii w spotkaniu z ostatnią drużyną w tabeli musi zaufać piłkarzom, którzy zwykle pełnią rolę rezerwowych. Dlatego na boisku od pierwszej minuty zobaczymy między innymi Ansu Fatiego, Gerarda Martina, Andreasa Christensena czy Hectora Forta.

Mimo wszystko ten mocno eksperymentalny skład powinien bez trudu poradzić sobie z zespołem, który po 33 kolejkach zgromadził w ligowej tabeli zaledwie 16 oczek i stracił aż 81 goli. Z takim rywalem aż prosi się o to, by największe i najbardziej eksploatowane gwiazdy zespołu, jak Lamine Yamal czy Raphinha, otrzymały wolne od gry.

Skład FC Barcelony na spotkanie z Valladolid:

Marc-Andre ter Stegen - Gerard Martin, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Hector Fort - Gavi, Pedri, Dani Rodrigez, Ansu Fati, Fermin Lopez - Pau Victor

Mecz Real Valladolid - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę 3 maja o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.