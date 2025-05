Flick podjął decyzję ws. następcy Lewandowskiego w Barcelonie

Superpuchar Hiszpanii i Puchar Króla - to dotychczasowy dorobek tego sezonu w wykonaniu FC Barcelony. Hansi Flick marzy o tym, by wkrótce do tej listy dopisać mistrzostwo i Ligę Mistrzów. Póki co radzi sobie bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, którego z powodzeniem zastępuje Ferran Torres. Media przekonują, że jego postawa zmieniła plany niemieckiego trenera.

