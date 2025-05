Media: Oto skład FC Barcelony na dzisiaj. Wiadomo, co ze Szczęsnym

- Myślę, że bramkarzowi również dobrze zrobi, jeśli dostanie czas na regenerację. Marc jest na dobrej drodze, a jego występy na treningach są fantastyczne, ale nie myślę o zmianie czegokolwiek do końca sezonu... ale mógłbym. Na razie Marc zagra jutro - poinformował trener FC Barcelony Hansi Flick na piątkowej konferencji prasowej.

Będą rotacje w składzie FC Barcelony w meczu z Realem Valladolid

Słowa Flicka jasno wskazały, że wracający po siedmiomiesięcznej przerwie Marc-Andre ter Stegen wróci do składu FC Barcelony na wyjazdowy mecz z Realem Valladolid, a Wojciech Szczęsny zasiądzie na ławce i powinien wrócić do składu przy okazji rewanżowego starcia z Interem Mediolan. Także na starcie z włoską ekipą gotowy powinien być Robert Lewandowski, który wraca do zdrowia po urazie.

Hiszpańskie media zgodnie biorą za pewnik, że zagra Ter Stegen, ale także przewidują rotacje w każdej formacji. Tym samym okazje do gry powinni otrzymać m.in. Ansu Fati, czy Andreas Christensen.

Przewidywany skład wg dziennika "AS":

Marc-Andre ter Stegen - Gerard Martin, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Eric Barcia - Gavi, Frenkie de Jong - Ansu Fati, Fermin Lopez, Ferran Torres - Dani Olmo

Przewidywany skład wg dziennika "Marca":

Marc-Andre ter Stegen - Gerard Martin, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Hector Fort - Gavi, Eric García - Ferran Torres, Fermin Lopez, Ansu Fati - Pau Victor.

Przewidywany skład wg "Mundo Deportivo":

Marc-Andre ter Stegen - Hector Fort, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Eric Garcia - Gavi, Frenkie de Jong - Ferran Torres, Fermin Lopez, Ansu Fati - Pau Victor

Przewidywany skład wg FC Barcelona Noticias:

Marc-Andre ter Stegen - Gerard Martin, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Hector Fort - Gavi, Eric Garcia - Ansu Fati, Fermin Lopez, Pablo Torre - Ferran Torres

Mecz Real Valladolid - FC Barcelona zostanie rozegrany w sobotę 3 maja o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.