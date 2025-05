Od razu zauważyli, czyją koszulkę założył syn Szczęsnego. W Barcelonie będą zachwyceni

- Tak, Marc zagra jutro - oświadczył na piątkowej konferencji prasowej trener FC Barcelony Hansi Flick. Tym samym potwierdził wcześniejsze spekulacje, że do składu kosztem Wojciecha Szczęsnego wróci Marc-Andre ter Stegen. Niemiec wystąpi w bramce w sobotnim meczu z Realem Valladolid, ale do końca sezonu to Szczęsny powinien pozostać pierwszym wyborem. - Myślę, że bramkarzowi również dobrze zrobi, jeśli dostanie czas na regenerację - wyjaśnił szkoleniowiec. A ten już korzysta z kilku luźniejszych dni.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zdobędzie Złotą Piłkę? Raphinia czy Yamal? "On jest kozakiem"

Szczęsny pokazał się z synem. To nie fotomontaż. Naprawdę taką koszulkę miał Liam

To, jak w tej sytuacji początek majówki spędza Wojciech Szczęsny, pokazała jego żona Marina Łuczenko-Szczęsna. Na InstaStories wrzuciła kilka filmików. Na jednym z nich widać, jak polski bramkarz idzie na plażę wraz ze swoim synem Liamem, który prowadzi na smyczy pieska. Pewnym zaskoczeniem może być to, jak ubrany był sześcioletni chłopiec.

Liam pojawił się w tradycyjnej czerwono-granatowej koszulce FC Barcelony. Na plecach nie miał jednak numeru i nazwiska swojego ojca, ani nawet Roberta Lewandowskiego. Mogliśmy za to zobaczyć numer "19" i podpis: "Lamine Yamal". Najwyraźniej syn Wojciecha Szczęsnego stał się fanem genialnego 17-latka.

Wojciech Szczęsny z synem https://www.instagram.com/stories/marina_official/3623565028213038105/

Sam Liam również chętnie garnie się do piłki. Na innym z filmików widać, jak gra z innymi dziećmi. Pojawienie się rodziny Szczęsnych na plaży wzbudziło zresztą nie lada sensację. Jak mogliśmy się przekonać, polskiego bramkarza co rusz zaczepiali przechodnie, by zrobić sobie z nim zdjęcie.

Wojciech Szczęsny https://www.instagram.com/stories/marina_official/3623565259176423640/

Wojciecha Szczęsnego ponownie w akcji powinniśmy zobaczyć dopiero 6 maja w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. W środę w pierwszym spotkaniu półfinałowym na Montjuic padł remis 3:3.