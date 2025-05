Szczęsny czy ter Stegen? Flick wyjawił, kto zagra w sobotę w bramce Barcelony

FC Barcelona po remisie z Interem Mediolan zmierzy się z Realem Valladolid w LaLidze. W hiszpańskich mediach zastanawiano się, kto wystąpi między słupkami. Do zdrowia wrócił już Ter Stegen. Niemiec oświadczył, że jest gotowy do gry. Jednak w do tej pory grał Wojciech Szczęsny, który wielokrotnie ratował zespół. Hansi Flick oficjalnie ogłosił swoją decyzję na przedmeczowej konferencji prasowej.

