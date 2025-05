Barcelona ogłasza ws. Julesa Kounde. Niestety

Najwięcej minut rozegranych w tym sezonie w barwach Barcelony? Jules Kounde, dokładnie 4423 minuty. Udział w największej liczbie meczów Katalończyków w tym sezonie? Również Jules Kounde (ex aequo z Pedrim), a konkretniej 53 spotkania. Francuz tylko raz bieżących rozgrywkach był w kadrze zespołu Hansiego Flicka i nie rozegrał ani minuty. Było to raptem tydzień przed meczem z Interem, w starciu ligowym z Mallorką (1:0).

Nie ma ludzi nie do zastąpienia. Jednak Kounde wyjątkowo trudno

Jeśli to wszystko nie pokazuje dobitnie, jak ważną postacią w Barcelonie stał się francuski prawy obrońca, to nie sposób znaleźć mocniejszy dowód. Oczywiście wszystko to przyszło razem z poziomem sportowym, bo Kounde to w tym sezonie jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy zawodnik na tej pozycji na świecie. Jego jedynym potencjalnym "naturalnym" zmiennikiem jest 18-letni Hector Fort, którego jednak Hansi Flick nie darzy zaufaniem.

Dlatego też gdy pod koniec pierwszej połowy półfinałowego meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan Francuz opuścił boisko z urazem, zastąpiony przez Erica Garcię, wielu fanów Barcelony mogło złapać się za głowę. Garcia spisał się co prawda nieźle, ale strata Kounde w tak ważnym momencie sezonu byłaby potwornym ciosem. Szczególnie że do zdrowia nie doszli jeszcze Alejandro Balde oraz Robert Lewandowski.

Bez Francuza do finału Ligi Mistrzów. Poważne osłabienie Barcelony przed rewanżem

Dzień po meczu Barcelona wydała oficjalny komunikat ws. zdrowia Francuza. Jak się okazuje, Kounde doznał urazu mięśnia dwugłowego w lewym udzie. Kataloński klub swoim zwyczajem nie podał długości pauzy piłkarza, która zależeć ma od postępów w rehabilitacji. Jednak szczegółów dostarczył Toni Juanmarti z dziennika "Sport".

- Dla Kounde najlepiej byłoby rehabilitować się bez nadmiernego pośpiechu. By stopniowo wrócić na mecze z Villarealem i Athletikiem Bilbao. Oraz być w pełni gotowym na finał Ligi Mistrzów, jeśli oczywiście Barcelona do niego awansuje - czytamy.

Wspomniane starcia z Villarealem (u siebie) i Baskami (na wyjeździe) to dwa ostatnie mecze ligowe Barcelony w tym sezonie. Ewentualny finał Ligi Mistrzów to 31 maja. Kounde zatem będzie pauzował około 2-2,5 tygodnia. W tym czasie opuści rewanż z Interem, a także ligowe El Clasico oraz pojedynki z Realem Valladolid i Espanyolem.