Ważne wieści dla Kiwiora. Media: Real marzy o obrońcy Arsenalu

To nie są dobre tygodnie dla Realu Madryt. Dopiero co mistrzowie Hiszpanii przegrali finał Pucharu Króla z Barceloną (2:3), a chwilę wcześniej dostali lekcję futbolu w Lidze Mistrzów od Arsenalu (0:3, 1:2). Zdaniem hiszpańskiej "Marki" działacze Realu byli zachwyceni postawą Anglików w defensywie - wyróżniają jednego ze środkowych obrońców. "Florentino zakasuje rękawy, żeby go ściągnąć" - czytamy.

