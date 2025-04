Oto żelazne zasady Flicka. Dopiero była o to "afera" z Lewandowskim

Sezon 24/25 jeszcze nie dobiegł końca, a Hansi Flick zdobył już dwa trofea w Barcelonie. Mowa tutaj o Superpucharze Hiszpanii, a także o Pucharze Króla. Barcelona wciąż jest w grze, jeżeli chodzi o zdobycie mistrzostwa Hiszpanii oraz Ligi Mistrzów. - Rzeczywistość przewyższa nasze oczekiwania. Osoba, która zadecydowała o tym, czy Flick będzie trenerem pierwszej drużyny, to Deco. Ten trener pasował mi od samego początku, chciałem go tutaj - mówił prezes Joan Laporta.

Oto zasady Flicka w Barcelonie. "Dąży do doskonałości przez szczegóły"

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" pisze o zasadach, którymi kieruje się Flick podczas pracy w Barcelonie. Jedna z nich dotyczy jedzenia, a konkretnie jajek. Trener Barcelony zwrócił uwagę na to, jaka jest jakość jajek (0 to chów ekologiczny - 3, to kury hodowane w klatkach). "Niemiec chce jak najlepiej dla swoich ludzi na każdym poziomie" - czytamy w artykule. Co ciekawe, niedawno donoszono o rzekomym niezadowoleniu Roberta Lewandowskiego właśnie z serwowanych jajek.

Flick nalegał też na przywrócenie stałej kucharki do ośrodka treningowego Barcelony po tym, jak doszło do zmiany dostawcy jedzenia. "To szczegół pokazujący, jak bardzo Flick ceni ludzi, którzy wykonują swoją pracę dobrze" - tłumaczy "Mundo Deportivo". "Flick wykreował ambiwalentny wizerunek trenera, który jest zarówno przystępny, jak i bardzo wymagający. I to nie tylko w stosunku do zawodników" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Flick też nie odcina niektórych piłkarzy od zespołu i chce, by piłkarze podróżowali i przybywali na stadion w takim samym ubiorze. Podobnie jest w przypadku dyrektorów i prezesa Barcelony. Za czasów Xaviego aż tak bardzo nie zwracano na to uwagi.

Flick też jest znany z tego, że kara piłkarzy za spóźnienia, czego idealnym przykładem jest Jules Kounde, który przez to, że trzy razy się spóźnił, stracił miejsce w wyjściowym składzie. "Francuz jest przykładem dla wszystkich. Flick dąży do doskonałości poprzez szczegóły" - przekazał "Mundo Deportivo".

W środę o godz. 21:00 Barcelona zagra pierwszy mecz z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.