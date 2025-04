Szczęsny zatrzymał się na środku ulicy i zrobił to. Nagranie jest hitem!

Kibice FC Barcelony wciąż żyją sobotnim meczem z Realem Madryt w finale Pucharu Króla. To starcie rozpoczęło się bardzo dobrze dla Blaugrany, która wyszła na prowadzenie w 28. minucie za sprawą Pedriego. W drugiej połowie jednak Królewscy wrócili do gry i strzelili Wojciechowi Szczęsnemu dwa gole. Mimo to podopiecznym Hansiego Flicka udało się doprowadzić do dogrywki za sprawą Ferrana Torresa (84. minuta), a potem zwyciężyć w niej po golu Julesa Kounde.

Barcelona wygrała Puchar Króla

Po końcowym gwizdku w jednej drużynie pojawiły się łzy rozpaczy, a w drugiej eksplozja radości. Mimo wszystko zwycięzcy pamiętali o docenieniu przegranych. Pierwszym zawodnikiem był Raphinha, który przed świętowaniem podszedł po kolei do każdego piłkarza rywali.

Jednak kiedy rozpoczęła się już ceremonia wręczania medali, pozostali zawodnicy utworzyli szpaler i pogratulowali Realowi Madryt. "Duch sportowy triumfuje po finale" - napisała "Marca".

Po spotkaniu Wojciech Szczęsny napisał w social mediach: "Ludzie ostrzegali mnie przed życiem po przejściu na piłkarską emeryturę... Nie sądzę, żeby było aż tak źle. Dobranoc!" - napisał. Post w ciągu siedmiu godzin od publikacji zebrał blisko pół miliona polubień.

Co za gest Wojciecha Szczęsnego. Kibic aż piał z zachwytu

Jednak to, co bramkarz FC Barcelony zrobił później, wywołało poruszenie wśród kibiców. "Szczęsny oddał przypadkowemu kibicowi swoją koszulkę z finału Copa del Rey" - czytamy w serwisie X.

Na nagraniu widać, jak Wojciech Szczęsny podjeżdża do stojącego kibica. Polak ma już otwarte okno i rzuca mu przez nie koszulkę. Kibic aż pieje z zachwytu nad gestem Polaka, a ten tylko się uśmiecha i odjeżdża.

Wpis został szeroko skomentowany w sieci. "Koleś jest szczytem nonszalancji" - napisał jeden z kibiców. "Szkoda, że nie podpisaliśmy z nim kontraktu wcześniej" - dodał kolejny. "Kocham go, powinien częściej odchodzić na emeryturę", "legenda" - piszą inni.

Inny zauważył, że to nie była koszulka z finału. "To jest z meczu UCL. Ma znacznik UEFA" - stwierdził. Nieważne, z którego meczu byłaby to koszulka, ten gest pokazuje, jakim człowiekiem jest Wojciech Szczęsny - wyluzowanym i szanującym swoich kibiców.

Przed Barceloną teraz bardzo trudne zadanie, bo drużyna będzie mierzyć się z Interem Mediolan w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. To starcie odbędzie się w środę 30 kwietnia. Początek tej potyczki o godz. 21:00.