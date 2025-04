Według mnóstwa źródeł obecny sezon jest dla Carlo Ancelottiego ostatnim na ławce trenerskiej Realu Madryt. Umowa szkoleniowca obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, ale ma on odejść po zakończeniu LaLiga w sezonie 2024/25, a przed rozpoczęciem Klubowych Mistrzostw Świata. Nie oznacza to jednak, że klub chce go "wyrzucić".

REKLAMA

Zobacz wideo W jakim klubie zagra w nowym sezonie Jakub Kiwior? Żelazny: Ten klub już jest dla niego za mały

Tak Real Madryt pożegna Carlo Ancelottiego. "Honorowe"

Ancelotti od razu po pracy w Madrycie ma podjąć się nowego zadania i zostać selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Władze Realu akceptują jego plany i nie chcą w żaden sposób blokować jego działań. Nawet przedwczesne zakończenie współpracy nie może "przekreślić ośmiu lat", które spędził w klubie - donosi "Relevo".

W związku z tym zaplanowano "honorowe odejście" Włocha. Według źródła Florentino Perez planuje wypłacić trenerowi wynagrodzenie za całość kontraktu, czyli 11 milionów euro za sezon 2024/25. Ponadto Ancelotti ma zostać honorowym ambasadorem klubu dożywotnio. "Jego przyszła rola w Realu Madryt ma zrekompensować wysoką kwotę odstępnego" - czytamy.

"Obie strony priorytetowo traktują przypieczętowanie nadchodzącego rozstania swoich dróg po raz drugi poprzez mocny uścisk, wzajemną wdzięczność, dobre zakończenie i, przede wszystkim, skinienie głową w stronę przyszłości, aby mogli się ponownie spotkać" - dodaje źródło. Relacjom trenera z władzami klubu mają pasować przymiotniki "szacunek, uczucie i przyjaźń".

Trzeba przyznać, że to rzadkość w piłce nożnej, ale Real potraktuje Ancelottiego z należytymi honorami. Klub nie zwolni 65-latka z hukiem, bo przez lata zbudował sobie niepodważalny status i zasłużył na specjalne traktowanie. Dotychczas prowadził real w 348 meczach i wygrał z nim trzy Ligi Mistrzów. To wystarczająco, by zostać godnie pożegnanym.

Ancelotti w Madrycie pracował w latach 2013-2015, a obecnie piastuje funkcję pierwszego trenera od 1 lipca 2021 roku. Najbliższe tygodnie są dla niego ostatnimi, a po nich rozpocznie pierwszą pracę selekcjonera w karierze.