Gwiazdor Barcelony się nie kryje. Mówi wprost o Złotej Piłce

Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Raphinha to tercet ofensywny FC Barcelony, o którym mówi się niemal cały czas. Media co chwilę zachwycają się zawodnikami i wskazują, że w sezonie 2024/25 robią wiele, by wygrać nie tylko trofea z klubem, ale również walczą o Złotą Piłkę. Jest jeszcze jeden zawodnik zespołu Hansiego Flicka, który ma na to spore szanse.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zdobędzie Złotą Piłkę? Raphinia czy Yamal? "On jest kozakiem"

Kto wygra Złotą Piłkę? Gwiazda FC Barcelony "zawsze marzyła" o nagrodzie

W gronie kandydatów do triumfu w prestiżowym plebiscycie jest również Pedri. Pomocnik niedawno błysnął w El Clasico, gdzie strzelił kapitalną bramkę, a już w tym tygodniu z zespołem powalczy w Lidze Mistrzów z Interem Mediolan. Właśnie z tej okazji udzielił wywiadu oficjalnej stronie uefa.com, gdzie zapytano go właśnie o Złotą Piłkę.

- Od kiedy Rodri wygrał, widać, że zawodnik, który biega w środku pola i dyktuje tempo i rytm gry, może wygrać Złotą Piłkę - zaczął Pedri, wspominając rodaka, który wygrał w 2024 roku. - Bardzo się cieszę, że ją wygrał, ponieważ naprawdę lubię grać z nim, kiedy jestem w drużynie narodowej. To zawodnik, który naprawdę dobrze kontroluje grę, odzyskuje piłkę, atakuje, strzela gole – jest wszędzie na boisku - dodał.

Następnie Hiszpan powiedział wprost o swoich ambicjach. - Zawsze marzyłem o zdobyciu Złotej Piłki - zadeklarował. - Teraz został miesiąc i skupiam się na drużynie. Na zdobyciu trzech trofeów, co jest naprawdę ważne, a gdy ten miesiąc się skończy, zobaczymy, czy możemy zacząć rozmawiać o takich rzeczach - stonował Pedri, którego Barcelona walczy jeszcze o wygraną w LaLiga i Lidze Mistrzów.

22-latek w sezonie 2024/25 ma na koncie 52 rozegrane mecze, w których zdobył sześć goli i zaliczył siedem asyst. Liczby nie są zbyt imponujące, ale pomocnik jest niezwykle ważny dla FC Barcelony i to on nadaje tempo jej akcjom niemal w każdym meczu.

FC Barcelona z Interem Mediolan zmierzy się w środę 30 kwietnia o 21:00, a rewanżowe spotkanie odbędzie się 6 maja o tej samej godzinie. Wynik tego dwumeczu może mieć ogromny wpływ na ewentualny wybór triumfatora Złotej Piłki.