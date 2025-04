Pedri, Ferran Torres i Jules Kounde - to trzej bohaterowie sobotniego finału Pucharu Króla. FC Barcelona wygrała z Realem Madryt 3:2, a Hansi Flick zdobył swoje drugie trofeum w katalońskim klubie. Niemiec szybko stał się ulubieńcem kibiców. Wciąż może wygrać dwa kolejne puchary.

Laporta wypalił ws. Flicka. "Wie, że to etap"

Barcelona prowadzi w tabeli La Liga, a w środę zagra w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów, w którym ich rywalem będzie Inter Mediolan. Hansi Flick wie, jak wygrać najbardziej prestiżowe rozgrywki w Europie. W 2020 roku zrobił to jako trener Bayernu Monachium, pokonując w finale PSG.

Od momentu objęcia Barcelony Flick osiąga nieprawdopodobne rezultaty. Wygrał aż 40 z 53 meczów w roli jej trenera. Tylko sześć razy remisował i poniósł zaledwie siedem porażek. Nic więc dziwnego, że prezydent klubu Joan Laporta wprost chwali jego dokonania. Podkreśla także zasługi klubowej legendy Deco - dyrektora sportowego, który sprowadził Flicka do Katalonii.

- Rzeczywistość przewyższa nasze oczekiwania. Osoba, która zadecydowała o tym, czy Flick będzie trenerem pierwszej drużyny, to Deco. To podpisanie kontraktu przez Deco. Ten trener pasował mi od samego początku, chciałem go tutaj - powiedział w rozmowie u Jordiego Baste w "El mon a RAC1".

Niemiecki szkoleniowiec wie, że jego misja w Barcelonie nie skończy się z końcem tego sezonu.

- Flick wie, że to etap, który chcemy utrzymać jak najdłużej i że pasuje tutaj ze względu na swoje zdolności ludzkie i sportowe, ze względu na sposób, w jaki rozumie klub, ale jest trenerem, który woli pracować rok po roku. Mamy Hansiego na ten sezon i na następny - dodał prezydent Barcelony.

Barcelona to trzecia samodzielna praca Hansiego Flicka w karierze. W latach 2019-2021 z wielkimi sukcesami prowadził Bayern Monachium. Mniej udana była kadencja w reprezentacji Niemiec (2021-2023). Umowa Niemca z Barceloną wygaśnie w czerwcu 2026 roku.