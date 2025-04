Oto co Szczęsny zrobił po meczu. W Barcelonie wszyscy oniemieli

Wojciech Szczęsny, odkąd przybył do Barcelony, nie raz zaskakiwał. Po zwycięstwie w finale Pucharu Króla zrobił to po raz kolejny. Podczas wspólnego świętowania z kolegami postanowił uczcić triumf w dość nietypowy sposób. Jak to określił dziennik "Mundo Deportivo", Szczęsny był "tym, który wniósł najbardziej zaskakujący akcent na poziomie muzycznym".

fot. ESPN Otwórz galerię (3)