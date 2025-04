Flick przeszedł do historii. Można się złapać za głowę

FC Barcelona i Real Madryt stworzyły piękne widowisko, w którym padło aż pięć goli, a boiskowa sytuacja zmieniała się. Katalończycy prowadzili go golu Pedriego, ale za sprawą Kyliana Mbappe i Aureliana Tchouameniego to madrytczycy zyskali przewagę. Błąd bramkarza Realu sprawił, że Ferran Torres doprowadził do wyrównania. W dogrywce jedynego gola zdobył Jules Kounde, zapewniając Barcelonie triumf.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zdobędzie Złotą Piłkę? Raphinia czy Yamal? "On jest kozakiem"

Wielkie osiągnięcie Flicka. Drugi w historii

To drugie trofeum Barcelony w tym sezonie. W styczniu wygrała Superpuchar Hiszpanii. Hansi Flick notuje niezwykle udany pierwszy sezon w stolicy Katalonii. W 53 dotychczasowych spotkaniach osiągnął oszałamiające wyniki. Średnia punktów na jedno spotkanie za jego kadencji wynosi 2,38, a Barcelona pod jego wodzą zdobyła już... 155 goli.

Jest jednak jeszcze jedna statystyka, która musi budzić respekt. To bilans przeciwko Realowi Madryt. Aż trudno w to uwierzyć, ale Flick jest dopiero drugim menedżerem w historii Barcelony, który wygrał pierwsze trzy klasyki z tym rywalem.

W lidze w październiku pokonał go 4:0, a w styczniowym finale Superpucharu wygrał 5:2. Najbardziej zacięte było sobotnie starcie w finale Pucharu Króla wygrane 3:2.

Kto był pierwszym trenerem z takim osiągnięciem? Oczywiście Pep Guardiola, który wygrywał kolejno 2:0, 6:2 i 1:0. Co więcej - jego seria była jeszcze bardziej imponująca. Obecny szkoleniowiec Manchesteru City, prowadząc Barcelonę, wygrał także czwarty i piąty klasyk - odpowiednio 2:0 i 5:0. Zatrzymał się dopiero na szóstym, remisując 1:1.

FC Barcelona ciągle ma szansę na potrójną koronę. Prowadzi w tabeli La Liga, wyprzedzając Real i Atletico, a w Lidze Mistrzów jest już na etapie półfinału. W nim zmierzy się z Interem Mediolan. Pierwsze starcie 30 kwietnia.

Wyniki trzech pierwszych El Clasico w roli trenera Barcelony:

Pep Guardiola:

wygrana 2:0

wygrana 6:2

wygrana 1:0

Tito Vilanova:

wygrana 3:2

porażka 1:2

remis 2:2

Jordi Roura:

remis 1:1

porażka 1:3

porażka 1:2

Gerardo Martino poprowadził Barcelonę tylko w dwóch klasykach. Oba wygrał - 2:1 i 4:3.

Luis Enrique:

porażka 1:3

wygrana 2:1

wygrana 4:0

Ernesto Valverde:

porażka 1:3

porażka 0:2

wygrana 3:0

Quique Setien poprowadził Barcelonę tylko w jednym klasyku i przegrał go 0:2.

Ronald Koeman:

porażka 1:3

porażka 1:2

porażka 1:2

Xavi:

porażka 2:3

wygrana 4:0

porażka 1:3

Hansi Flick: