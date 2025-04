Gruchnęły wieści o Ancelottim po El Clasico. Romano ujawnia

Real Madryt w sezonie 2024/2025 rozczarowuje. Plaga kontuzji i słabsza forma w kluczowym momencie sezonu sprawiły, że zawodnicy ze stolicy Hiszpanii odpadli z Ligi Mistrzów na etapie ćwierćfinału, doznając dwóch porażek z Arsenalem (0:3 i 1:2). Podopieczni Carlo Ancelottiego w sobotę przegrali także finał Pucharu Króla. Jedynym trofeum, jakie mogą jeszcze zdobyć jest mistrzostwo Hiszpanii, ale o to także nie będzie łatwo. W lidze prowadzi Barcelona.

Nowe wieści ws. Ancelottiego. Romano ujawnia

Nie od dziś spekuluje się o przyszłości Carlo Ancelotti, który w Madrycie - ponownie - pracuje od lipca 2021 roku. Choć w tym czasie wygrał między innymi dwie Ligi Mistrzów, to nie brakuje głosów obwiniających go za obecny stan rzeczy w Realu. Zarzuca mu się między innymi złe wybory personalne i przywiązanie do wielu nazwisk.

Utytułowany Włoch wkrótce może zakończyć swoją drugą kadencję w stolicy Hiszpanii, ale nie oznacza to, że znajdzie się na lodzie. Co więcej - niewykluczone, że zanotuje miękkie lądowanie na bardzo prestiżowym stanowisku. Nowe informacje w tej sprawie podał włoski dziennikarz Fabrizio Romano.

Brazylijska Federacja jest bardzo pewna, że ??dostanie zielone światło dla Carlo Ancelottiego jako nowego trenera. Dołączy do drużyny przed Klubowymi Mistrzostwami Świata, co jest wyraźnym sygnałem ze strony Brazylii. Przedstawiciele federacji pozostają w Hiszpanii, aby osiągnąć porozumienie, czekając na decyzję i kroki Realu Madryt" - napisał na portalu X.

Brazylia od dawna, według medialnych doniesień, stara się przekonać Ancelottiego do objęcia tamtejszej reprezentacji, w której panuje bezkrólewie. Brazylijczycy w ostatnich latach nie mogą odnaleźć selekcjonerskiej stabilizacji.