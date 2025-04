Szczęsny dostał pytanie o Lewandowskiego. "Może nawet lepiej..."

FC Barcelona pokonała Real Madryt 3:2 i zdobyła drugie trofeum w tym sezonie. Podopieczni Hansiego Flicka dopiero w dogrywce znaleźli sposób na pokonanie Królewskich a kapitalnym strzałem popisał się Jules Kounde.

Wojciech Szczęsny zabrał głos po finale Pucharu Króla

W wywiadzie dla TVP Sport polski bramkarz wyznał, że wierzył, że jego kolegom uda się odwrócić losy tego spotkania. - Było ciężko, ale ani przez chwilę nie miałem wątpliwości, że uda się tę stratę odrobić. Potem już Jules zwariował i uderzył z daleka. Krzyczałem, żeby nie strzelał, ale na szczęście mnie nie słyszał - stwierdził.

Duma Katalonii musiała radzić sobie bez Roberta Lewandowskiego, który doznał kontuzji w meczu z Celtą Vigo. Kapitan reprezentacji Polski naderwał ścięgno podkolanowe w lewej nodze i mówi się, że absencja może potrwać około trzy tygodnie.

Szczęsny zażartował z Lewandowskiego

Maja Strzelczyk zapytała Wojciecha Szczęsnego, czy brak napastnika był odczuwalny dla zespołu. - Drużyna sobie dała radę, więc może i nawet lepiej... Żartuję - zaznaczył.

- Fajnie, że rehabilitacja Roberta przebiega bardzo sprawnie i myślę, że niedługo będzie gotowy do gry, bo potrzebujemy go. Widać dzisiaj było to w końcówce, jak biedny Ferran miał bardzo ciężko, ale zrobił świetną robotę. Zespół zagrał fragmentami świetny mecz, fragmentami trochę gorszy, ale ogólnie wystarczyło, żeby zdobyć to trofeum - zakończył.

Ferran Torres został MVP finału

Ferran Torres strzelił gola na 2:2 w 84. minucie i w 115. minucie został zmieniony. Po spotkaniu Hiszpan został wybrany MVP tego finału. "Iza Restom, dyrektor marketingu Adidas Iberia, wręcza Ferranowi Torresowi nagrodę dla najlepszego zawodnika finału" - czytamy w komunikacie RFEF.