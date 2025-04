Skandal w El Clasico skończy się koszmarem dla Realu. To koniec?

Real Madryt w drugiej połowie sobotniego El Clasico zaliczył kapitalny moment i z wyniku 0:1 wyszedł na prowadzenie 2:1. Barcelona zdołała jednak podnieść się z tego wyniku i najpierw stan spotkania w 84. minucie wyrównał Ferran Torres, a w dogrywce zwycięstwo Katalończykom zapewnił Jules Kounde. Madrytczykom nie tylko nie udało się odrobić straty, ale również trzech z ich zawodników wyleciało z boiska.

Skandal w końcówce El Clasico. Trzy czerwone kartki i dramat Realu Madryt

Kiedy minęła 120. minuta spotkania i Barcelona wygrała, to doszło do awantury między zawodnikami a arbitrem. Po niej sędzia Ricardo de Burgosa Bengoetxea wyciągnął aż trzy czerwone kartki - dla Antonio Ruedigera, Lucasa Vazqueza i Jude'a Bellinghama. Oficjalne powody opisano w protokole meczowym, udostępnionym przez hiszpańską federację.

W 120. minucie zawodnik Antonio Ruediger został wyrzucony z boiska z następującego powodu: za rzucenie przedmiotem z pola technicznego, próbując mnie dosięgnąć. Po pokazaniu czerwonej kartki musiał być przytrzymywany przez kilku członków sztabu technicznego, wykazując agresywną postawę.

W 120. minucie zawodnik Lucas Vazquez Iglesias został wyrzucony z boiska z następującego powodu: za protestowanie przeciwko jednej z naszych decyzji, wbiegając kilka metrów na boisko i wykonując gesty niezadowolenia.

Jude Victor William Bellingham został wyrzucony z boiska z następującego powodu: po zakończeniu meczu podszedł w kierunku naszego stanowiska w agresywny sposób i musiał być powstrzymywany przez swoich kolegów z drużyny.

Takimi słowami Bengoetxea opisał zdarzenia, po których pokazał zawodnikom czerwone kartki. Cytujący te opisy portal realmadryt.pl wskazuje, że we wszystkich trzech przypadkach nie obędzie się bez kar zawieszenia. Vazquez i Bellingham mogą otrzymać do czterech spotkań zawieszenia. Z kolei Ruedigera może czekać pauza od 4 do 12 spotkań.

Zawieszenia z meczów Pucharu Króla przechodzą do rozgrywek LaLiga i jeśli faktycznie trzej gracze zostaną wykluczeni z kolejnych meczów, to trener Carlo Ancelotti może mieć ogromny problem. Real w lidze rozegra jeszcze pięć meczów i próbuje zachować szansę na triumf w rozgrywkach. Bez ww. trójki może nie być to proste zdanie.