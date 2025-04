Szczęsny czy ter Stegen? Słynny bramkarz wskazał, kto będzie "jedynką"

Wojciech Szczęsny w tym sezonie będzie miał okazję zagrać już w drugim El Clasico: FC Barcelona - Real Madryt. Pierwszego, mimo że FC Barcelona wygrała Superpuchar Hiszpanii, nie będzie jednak miło wspominał. Były reprezentant Polski w 56. minucie otrzymał bowiem czerwoną kartkę.

REKLAMA

Zobacz wideo W jakim klubie zagra w nowym sezonie Jakub Kiwior? Żelazny: Ten klub już jest dla niego za mały

Jerzy Dudek ocenia Wojciecha Szczęsnego

- Czy przed finałem Wojciech Szczęsny będzie miał w głowie tę czerwoną kartkę? - został spytany Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski, Realu Madryt i Liverpoolu.

- Te mecze są wyjątkowe i specjalne. Nie można wyciągać pochopnych wniosków. Wydaje się, że czerwona kartka z Superpucharu nie powinna odgrywać żadnej roli. Bramkarz jest jak saper: musi podejmować decyzje. To będzie kolejny mecz, w którym będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Jest w dobrym momencie, ma dużo pewności siebie. Nie ma przesłanek ku temu, by coś miało pójść nie tak. Wierzę, że to będzie jego dobry mecz - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z Super Expressem.

Pochwalił on dotychczasowe występy Szczęsnego w FC Barcelonie.

- Można go oceniać tylko pozytywnie. Przez ostatnie miesiące dał drużynie dużo pewności siebie. Miał kilka bardzo ważnych interwencji. Najważniejsza kwestia: robi to, co oczekuje się od bramkarza. Wojtek wywiązuje się z tych zadań bardzo dobrze. Jest dużym wzmocnieniem Barcelony. Imponuje doświadczeniem i spokojem w tych trudnych momentach. Myślę, że trener Flick będzie miał duży dylemat z obsadą bramki w następnych miesiącach - dodał.

Czy Szczęsny zmienił coś w swoim stylu bronienia? - dopytywał dziennikarz.

- Coraz lepiej zgrywa się z obroną. Dopasowuje się do systemu Barcelony. Nie panikuje. Bardzo rzadko wybija piłkę daleko. Nawet czasami pięknie ryzykuje. Świadczy to o tym, że ten styl mu podpasował. Wojtek wyczekuje do samego końca. Nie rzuca się od razu pod nogi rywali. To jest też bardzo ważne. Widać, że zaczyna także rozumieć hiszpańską szkołę, która jest inna. To jest dla niego z korzyścią. Widzimy z każdym tygodniem, że jest wyróżniającą się postacią. Mimo że Barcelona gra ofensywnie, to on cały czas jest w pełnej gotowości - odpowiedział Dudek.

Zobacz: A jednak. Gruchnęły wieści ws. przyszłości Kamila Glika

Według niego Szczęsny zasłużył, by dostać nową umowę w FC Barcelonie.

- Nie jestem pewien, czy ter Stegen jest gotowy na 100 procent. Jeśli nic się nie wydarzy, to wydaje się, że Wojtek do końca sezonu będzie jedynką. Zasługuje na to, żeby klub przedłużył z nim kontrakt. Dobrze czuje się w Barcelonie, rozwija się. Dopiero później rozstrzygnie się, kto będzie numerem 1. Flick jest doświadczonym trenerem i poradzi sobie z tym problem - przyznał Dudek.

Początek sobotniego meczu FC Barcelona - Real Madryt o godz. 22. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.