Nagrali Szczęsnego i Ter Stegena przed finałem. To pokazuje prawdę o ich relacji

Marc-Andre ter Stegen jest już gotowy do gry po kontuzji kolana, której doznał na początku obecnego sezonu. Chociaż według mediów to Wojciech Szczęsny ma pozostać podstawowym bramkarzem FC Barcelony w najważniejszych meczach w m.in. finale Pucharu Króla czy półfinałach Ligi Mistrzów, to niemiecki bramkarz pewnie dostanie szansę, w którymś ze spotkań ligowych.

Nie wiadomo jednak, co będzie w razie ewentualnego finału Ligi Mistrzów. W razie wyeliminowania Interu Mediolan w półfinale może dojść do tego, że sytuacja w Barcelonie stanie się napięta. Dotychczas jednak zarówno Wojciech Szczęsny jak i sam Marc-Andre ter Stegen wypowiadali się o sobie z szacunkiem. Zwłaszcza że Polak robi swoje - w 25 spotkaniach wpuścił 24 bramki, zanotował 13 czystych kont i przegrał zaledwie jedno spotkanie.

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen na treningu przed finałem Pucharu Króla

W piątkowe popołudnie FC Barcelona trenowała na Estadio La Cartuja, gdzie w sobotę zostanie rozegrany finał Pucharu Króla, w którym Katalończycy zmierzą się z Realem Madryt. Będąca na miejscu redakcja TVP Sport uchwyciła Szczęsnego i Ter Stegna podczas zajęć i pokazała, jak obaj się zachowywali. Na poniższym nagraniu widać uśmiechy, krótkie rozmowy, czy dzielenie się piłką, co wskazuje, że między panami panuje serdeczna atmosfera. Plotki o wzajemnej niechęci czy niezdrowej rywalizacji można włożyć między bajki.

Finał Pucharu Króla, w którym FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt, zostanie rozegrany w sobotę 26 kwietnia o godz. 22:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.