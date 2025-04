Afera przed El Clasico! Flick mówi wprost. O tym będzie głośno w Madrycie

- Gdy twój syn idzie do szkoły i tam są dzieci mówiące, że jego tata to złodziej, a on wraca do domu z płaczem, jest to cholernie po*******ne - żalił się sędzia Ricardo de Burgos Bengoetxea. Arbiter, który w sobotę ma poprowadzić finał Pucharu Króla pomiędzy FC Barceloną i Realem Madryt podczas przedmeczowej konferencji prasowej w pewnym momencie się... popłakał. A wszystko z powodu nacisków ze strony Realu Madryt.

Real Madryt wściekły po decyzji RFEF. Poszło o sędziego. "Specjalista od wypaczania wyników"

Gdy tylko jasne stało się, że mecz poprowadzi de Burgos Bengoetxea, klubowa telewizja wypuściła mocny materiał. Wypunktowała w nim wszystkie błędy, jakich dopuścił się, sędziując mecze Realu. Twierdziła także, że trzykrotnie wypaczył wyniki El Clasico na korzyść FC Barcelony. - Finał posędziuje specjalista od wypaczania wyników i klasyków - skwitowano.

Real miał nawet wywierać naciski na Hiszpańską Królewską Federację Piłkarską (RFEF), by dokonała zmiany sędziego. Ta jednak według radia COPE twierdzi, iż jest to już w tej chwili niemożliwe. Działaczom Realu nie spodobała się również reakcja arbitra podczas konferencji. - Klub uważa, że sędzia nie może w taki sposób ujawniać potencjalnego braku bezstronności wobec którejś z drużyn - pisał madrycki "As". Wygląda jednak na to, że do żadnej zmiany nie dojdzie.

Flick dostał pytanie o sędziego El Clasico. "Nie wiem, co powiedzieć"

O zamieszanie wokół sędziego pytany był również trener FC Barcelony Hansi Flick, który w piątek także pojawił się na konferencji prasowej. - Nie wiem, co powiedzieć. Dla mnie to po prostu sport, po prostu piłka nożna, nic więcej. Uważam, że to nie jest w porządku. Naszym obowiązkiem jest chronić zawodników i wszystkich innych. Rozumiem, że na boisku trzeba podejmować trudne decyzje, ale kiedy gra się kończy, wszystko trzeba zostawić za sobą. Musimy szanować sędziów i ich chronić - zaapelował.

Niemiec nie chciał rozwijać tematu. Jak zapewnił, on i jego zawodnicy koncentrują się tylko na grze. - Widzę ich pewnych siebie i skupionych, czuję pewność i wiarę w nich. Dają z siebie wszystko i mają jasny pomysł, jak grać. Zawsze walczymy do końca i jutro będzie tak samo - podsumował.

Spotkanie Realu Madryt z Barceloną w finale Pucharu Króla odbędzie się w sobotę o godz. 22:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.