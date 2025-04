Hiszpanie wprost o ter Stegenie. "Jego ponowny debiut już wkrótce"

216 - tyle dni może minąć między kolejnymi meczami Marca-Andre ter Stegena w barwach Barcelony. Niemiec doznał kontuzji kolana 22 września zeszłego roku w meczu z Villarrealem (5:1). Teraz ter Stegen wraca do dyspozycji Hansiego Flicka, akurat na finał Pucharu Króla z Realem Madryt. Klub ogłosił w piątek o godz. 10:39, że ter Stegen otrzymał zielone światło od lekarzy na powrót. Przed Flickiem całkiem spory ból głowy - czy pozostawić między słupkami Wojciecha Szczęsnego, czy postawić na kapitana, który wraca do gry po tak długiej rekonwalescencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski obcym ciałem w Barcelonie? Żelazny: Statystyki Lewego to jakiś kosmos

Hiszpanie piszą wprost ws. ter Stegena. "Kapitan wraca, by wygrać Puchar Króla"

Kataloński "Sport" opublikował artykuł dot. powrotu ter Stegena o tytule "Kapitan wraca, by wygrać Puchar Króla". Z informacji dziennikarzy wynika, że ter Stegen może zagrać jeszcze w tym sezonie. "Jego ponowny debiut już wkrótce. Wszystko będzie zależało od wyników Barcelony w krajowych rozgrywkach, ale jeśli zdobędzie tytuł na kilka kolejek przed końcem, to powrót Marca może nastąpić jeszcze w tym sezonie" - pisze "Sport".

Jednocześnie ten dziennik zaznacza, że powrót ter Stegena do gry w hipotetycznym finale Ligi Mistrzów będzie bardziej skomplikowany, bo Szczęsny został zarejestrowany właśnie w jego miejsce. Jeśli Flick chciałby postawić na Niemca, to Szczęsny zniknie z listy. "Bramkarz został włączony do składu w nagrodę za intensywną pracę rekonwalescencyjną w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy. Zrobił kolejny krok w swoim powrocie do zdrowia po doznaniu poważnej kontuzji" - czytamy.

"Sport" podkreśla, że Szczęsny znajdzie się w bramce Barcelony na finał Pucharu Króla. "Polak wszedł do bramki Barcelony w styczniu i nie wypuścił tego z rąk, demonstrując więcej, niż niezwykłą wydajność między słupkami - 25 meczów, 24 bramki stracone i 13 czystych kont" - zaznaczają dziennikarze.

Zobacz też: Legia ogłosiła transferowy hit i się zaczęło. "Totalny bałagan"

Cóż za klasa Szczęsnego względem ter Stegena. "Nie miałbym problemu"

Hiszpańscy dziennikarze niejednokrotnie pytali już Szczęsnego o rywalizację z ter Stegenem. Za każdym razem Polak był bardzo dyplomatyczny i wypowiadał się o swoim konkurencie z klasą. - Przyszedłem tutaj, żeby zastąpić Marca i nie miałbym żadnego problemu, gdyby Marc po prostu wrócił i zajął swoje miejsce - mówił Szczęsny.

Finał Pucharu Króla między Barceloną a Realem Madryt odbędzie się w sobotę o godz. 22:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.