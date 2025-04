Gwiazda Barcelony nie zagra z Realem. Media: "Hansi Flick zdecydował"

Robert Lewandowski będzie wielkim nieobecnym sobotniego finału Pucharu Króla. FC Barcelona w meczu z Realem Madryt na pewno zagra bez niego. Na tym jednak problemy kadrowe się nie kończą. Z podstawowego składu wypadł jeszcze jeden piłkarz - Alejandro Balde. I tu pojawia się dylemat, kto go zastąpi. Dziennik "Sport" twierdzi, że trener Hansi Flick "nie będzie eksperymentował". Co to oznacza?

Fot. REUTERS/Ana Beltran Otwórz galerię (3)