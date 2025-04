Media: Nagły zwrot ws. Viniciusa. Niewiarygodne, co wymyślił Perez

Sytuacja wokół Viniciusa Juniora i jego nowej umowy z Realem Madryt zmienia się jak w kalejdoskopie. Jeszcze w środę hiszpański dziennik "Marca" donosił, że piłkarz ustalił wszystkie szczegóły kontraktu, a jego przedłużenie jest praktycznie pewne. Wystarczył jednak zaledwie jeden dzień, by informację zdementował "The Athletic".

Media: Vinicius wciąż daleki od nowej umowy z Realem. Oto, ile chce zarabiać

Jak poinformował dziennikarz Mario Cortegana, otoczenie piłkarza stanowczo zaprzecza, jakoby do podpisania umowy było blisko. Klub nie złożył nawet nowej oferty po odrzuceniu tej sprzed kilku miesięcy. Real Madryt zaoferował wówczas Brazylijczykowi pensję wynoszącą od 15 do 20 milionów euro rocznie, czyli bliską tej, jaką piłkarz już zarabia, wliczając premie.

Tymczasem Vinicius ma celować w historyczne kwoty, bliskie 30 milionów euro netto za sezon, wliczając w to pensję, bonusy i premię za przedłużenie kontraktu. Ta ostatnia miałby zostać wypłacona po raz pierwszy w historii. Oznacza to, że chciałby zarabiać podobne pieniądze w Realu, co przed laty Cristiano Ronaldo. Jak na razie piłkarz zachowuje spokój i czeka na ruch ze strony Realu.

Perez ma plan B. Znalazł następcę Viniciusa. To byłby hit!

Obecna umowa Viniciusa wygasa w 2027 r. Klub chciałby ją przedłużyć do 2030. Taką samą chęć deklaruje również piłkarz. Mimo to strony wciąż nie mogą dojść do porozumienia. Skrzydłowemu w negocjacjach z pewnością sprzyja zainteresowanie ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. Od pewnego czasu media informują, że Saudyjczycy są gotowi zaoferować mu zarobki rzędu miliarda euro za pięć lat grania. Tymczasem "The Athletic" sugeruje, że ich aktywność w temacie transferu ostatnio ucichła.

Mimo to prezes Realu Madryt Florentino Perez już zaczął przygotowywać alternatywne scenariusze na wypadek, gdyby Vincius naprawdę odszedł. Według gazety jednym z nich jest ewentualne sprowadzenie Erlinga Haalanda. Mimo że Norweg ma ważny kontrakt z Manchesterem City do 2034 r., Perez, który jest jego wielkim fanem, w takim wypadku od razu chciałby ścignąć go na Santiago Bernabeu.