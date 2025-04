Tak wygląda tabela La Liga po tym, co zrobiła Barcelona. Robi się gorąco

Nawet w nieco zamieszanym składzie FC Barcelona nie do zdarcia w La Liga! Katalończycy bez Roberta Lewandowskiego mieli nieco kłopotów z kończeniem akcji, ale ostatecznie i tak na własnym stadionie ograli 1:0 Mallorkę. Wywarli tym samym presję na Real Madryt, bo ich przewaga w ligowej tabeli co najmniej tymczasowo wzrosła do siedmiu punktów.

