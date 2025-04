FC Barcelona ma nowego bohatera! Ależ to były męczarnie

FC Barcelona przed wtorkowym meczem z Mallorcą była w słodko-gorzkich nastrojach. Z jednej strony w minionym tygodniu awansowała do półfinału Ligi Mistrzów, w którym zagra z Interem Mediolan i po dramatycznym meczu ligowym pokonała Celtę Vigo (4:3). Z drugiej zaś straciła Roberta Lewandowskiego. Niewykluczone, że kapitan polskiej reprezentacji w tym sezonie już nie wyjdzie na boisko.

Barcelona pokonała Mallorcę. Olmo bohaterem

Barcelona z Lewandowskim lub nie nadal jest faworytem do mistrzowskiego tytułu. We wtorkowy wieczór Katalończycy mierzyli się z rywalem, który nie wygrał z nimi na wyjeździe od 2008 roku. Ostatnia wygrana Mallorki w Barcelonie? 11 maja 2008. Trenerem FC Barcelony był jeszcze Frank Rijkaard, a do siatki w tamtym spotkaniu trafiali Thierry Henry i Samuel Eto'o. Katalończycy prowadzili do przerwy 2:0, ale po przerwie gole strzelali Borja Valero, Pierre Webo i Daniel Guiza.

W podobny scenariusz mało kto wierzył. Zwłaszcza, że wyjazdowa forma Mallorci nie rzucała na kolana. Przed wtorkowym spotkaniem na ostatnie osiem delegacji zawodnicy Jagoby Arrasate wygrali tylko raz - 2:0 z Realem Sociedad.

Wszystko przez to, że Katalończycy bez trudu poradzili sobie z Mallorcą, którą w grudniu pokonali 5:1. Tym razem nie było aż tak efektownej wygranej, choć na gola zanosiło się już w pierwszej połowie. Barcelona, tylko sobie znanym sposobem, nie strzeliła bramki w pierwszych 45 minutach. Leo Roman rozgrywał świetny mecz. Zatrzymywał Yamala i Torresa. Próba Gaviego zatrzymała się z kolei na słupku. W pierwszej połowie Katalończycy oddali aż 24 strzały.

Prowadzenie Barcelonie dał gol strzelony przez Daniego Olmo - pierwszy po przerwie, a 25. w całym spotkaniu. Pomocnik uderzył delikatnie, technicznie i nie dał szans bezradnemu Romanowi.

Gospodarzom było jednak mało. Dążyli do zdobycia kolejnych goli i choć mieli jeszcze szanse, to ostatecznie tylko raz znaleźli sposób na znakomicie dysponowanego Romana. Gol Olmo okazał się decydujący, a Hansi Flick mógł świętować - wygrał mecz, dając przy tym odpocząć kilku ważnym piłkarzom.

FC Barcelona po 33. kolejkach ma na koncie 76 punktów. O siedem wyprzedza Real Madryt, który w środowy wieczór zagra z Getafe. Strata Atletico wynosi już 13 oczek. Wygląda na to, że w grze o tytuł są już tylko dwaj odwieczni rywale. Rywale, którzy w sobotę zagrają w finale Pucharu Króla.

Kolejne ligowe spotkanie FC Barcelony odbędzie się dopiero 3 maja. Będzie to wyjazdowe spotkanie z Realem Valladolid. Wcześniej - po meczu z Realem Madryt - rozegrany zostanie pierwszy półfinał Ligi Mistrzów, w którym Katalończycy zmierzą się na własnym stadionie z Interem Mediolan (30 kwietnia).