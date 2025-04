Decyzja zapadła. Tyle UEFA musi zapłacić FC Barcelonie

Czy piłkarze grający w reprezentacjach narodowych to coś opłacalnego dla klubów? Opinie w tej kwestii mogą być podzielone. Z jednej strony granie w barwach swego kraju podwyższa prestiż piłkarza, zwiększa jego rynkową wartość. Poza tym jeśli spisze się dobrze na dużym turnieju, klub może go potem sprzedać z jeszcze większym zyskiem. Z drugiej strony wyjazd na zgrupowanie to zawsze ryzyko kontuzji, niejeden klub przekonał się już o mocy "wirusa FIFA", jak to mówi się na sytuację, w której piłkarz doznaje urazu podczas meczu reprezentacji.

UEFA płaci za rozgrywki reprezentacyjne

Niezależnie od opinii, UEFA stara się choć częściowo rekompensować klubom "pożyczanie" zawodników na rzecz rywalizacji międzynarodowej. Wypłaca w tym celu bonusy finansowe, zależne oczywiście od tego, ilu piłkarzy-reprezentantów klub posiadał. Teraz poznaliśmy zestawienie dokładnych kwot, które UEFA z tego tytułu przekazała klubom. Chodzi o okres rozpoczynający się po Euro 2020, a kończący podczas Euro 2024. W jego trakcie rozgrywane były eliminacje do mistrzostw Europy, Liga Narodów oraz same mistrzostwa.

Barcelona dostanie miliony. W Hiszpanii tylko jeden klub zarobi więcej

Jak poinformowała europejska federacja, łączna kwota wyniosła 233 miliony euro i jest niemalże o 33 miliony wyższa, niż za okres poprzedni (Euro 2016 - Euro 2020). Na dodatkowe fundusze mogło liczyć 901 klubów ze Starego Kontynentu. W tym FC Barcelona. Katalończycy mieli w tym czasie rzecz jasna wielu reprezentantów różnych nacji jak np. Brazylia (Raphinha), Holandia (Frenkie de Jong), Polska (Robert Lewandowski) czy oczywiście Hiszpania (m.in. Pedri, Gavi, Lamine Yamal).

Łącznie Barcelona może liczyć na 4 427 692 euro. To drugi najwyższy wynik w lidze hiszpańskiej, zaraz za Realem Madryt. "Królewscy" otrzymali od UEFA 4 786 036 euro, czyli ponad 300 000 euro więcej. Podium La Liga uzupełniło Atletico Madryt (2 577 902 euro).