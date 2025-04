Wojciech Szczęsny dołączył do FC Barcelony na początku października 2024. Docelowo miał zastąpić kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena, ale pierwszą szansę do gry otrzymał dopiero w styczniu. Mimo kilku początkowych wpadek wszedł na wysoki poziom i prezentuje go do dziś. Dowód? 19 zwycięstw, cztery remisy i tylko jedna porażka. Powrót Niemca jest jednak coraz bliżej. Czy w tej sytuacji Polak straci miejsce w bramce?

Media ujawniają. Szczęsny i ter Stegen odbyli długą pogawędkę

- Przyszedłem tutaj, żeby zastąpić Marca i nie miałbym żadnego problemu, gdyby po prostu wrócił i zajął swoje miejsce. (...) Jeśli trener w pewnym momencie zdecyduje, że kapitan powinien wrócić i przejąć bramkę, dla mnie jest to całkowicie normalne - podkreślał Szczęsny. Wydaje się jednak, że Polak dogra sezon do końca. Media donoszą, że Hansi Flick nie zamierza dokonywać roszad w tej kampanii.

Mimo możliwej rywalizacji Szczęsny i ter Stegen pozostają w dobrych relacjach i znają miejsce w hierarchii. Pomagają sobie wzajemnie, by drużyna odniosła sukces. O kolejnym przejawie ich dobrych stosunków poinformował profil Barca Universal na X. "Po wczorajszym treningu, podczas którego Hansi Flick wygłosił przemowę do drużyny, ter Stegen podszedł do Szczęsnego i długo z nim rozmawiał" - czytamy. Czego dotyczyła ta rozmowa? Tego media już nie ujawniły.

Wcześniej kamery zarejestrowały również wymowny gest niemieckiego bramkarza, który podczas przemowy Flicka przyciągnął do siebie trzeciego z golkiperów. Chciał, by Inaki Pena dobrze usłyszał to, co do powiedzenia ma szkoleniowiec, nawet jeśli Hiszpanowi jest nie po drodze z trenerem.

Powrót ter Stegena coraz bliżej

Ter Stegen jest już gotowy do gry, co w poniedziałek zadeklarował sam Flick. - Jest gotowy. Musimy porozmawiać o tym, co chcemy zrobić. Musimy więc poczekać i zdecydować, kiedy będzie dla niego odpowiedni moment na powrót - podkreślał szkoleniowiec. I choć Szczęsny najpewniej zagra w najważniejszych meczach sezonu, to ter Stegen też może pojawić się między słupkami. Kiedy? Np. w sytuacji, gdy Barcelona szybciej wywalczy mistrzostwo Hiszpanii.

Kolejny mecz Katalończycy rozegrają już we wtorek 22 kwietnia o godzinie 21:30. Rywalem będzie Mallorca. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.