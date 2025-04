Stało się! Sezon trwa, a tu Real z trofeum. Oficjalnie potwierdzili

Real Madryt miał słodko-gorzki poprzedni tydzień. Z jednej strony nie zdołał odrobić strat z pierwszego meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów, przegrał z Arsenalem 1:2 i odpadł z rozgrywek. Z drugiej zaś wygrał bardzo trudne spotkanie ligowe u siebie z Athletikiem Bilbao 1:0 (0:0), strzelając gola dopiero w doliczonym czasie gry. Podopieczni Carlo Ancelottiego wciąż walczą o dwa trofea.

Real nagrodzony. Wygrywali najwięksi w historii

Pierwsze mogą zdobyć 26 kwietnia - wówczas w Sewilli rozegrają finał Pucharu Króla z FC Barceloną. Z Katalończykami walczą też o mistrzostwo kraju. Póki co tracą do nich cztery punkty. Oba zespoły na tygodniu zagrają kolejne ligowe mecze. Barcelona we wtorek 22 kwietnia podejmie Mallorcę. Real Madryt dzień później zmierzy się na wyjeździe z Getafe.

Tymczasem w poniedziałek Real zgarnął kolejne trofeum.

"Real Madryt może z dumą spoglądać na poniedziałkowy wieczór, gdy zdobył kolejne trofeum. Panujący mistrzowie Europy zostali wybrani Drużyną Roku podczas ceremonii Laureus Awards 2025 w Madrycie. Te indywidualne trofea są przyznawane osobom lub zespołom, które odcisnęły piętno na sporcie w poprzednim roku, we wszystkich dyscyplinach" - skomentował portal Foot Mercato.

Nagrody Laureusa wręczane są od 2000 roku, a pierwsza gala odbyła się wówczas w Monako. Od tego czasu dwukrotnie sportowcem roku zostawał piłkarz. Lionel Messi sięgał po to wyróżnienie w 2020 roku (ex aequo z Lewisem Hamiltonem, kierowcą Formuły 1) i w 2023 roku. Sportsmenką roku w ubiegłym roku wybrano piłkarkę Barcelony Aitanę Bonmati.

W kategorii "Powrót roku" w 2003 roku wygrał Brazylijczyk Ronaldo, a 20 lat później nagrodzono Christiana Eriksena. Ludzie piłki wygrywali też nagrody za całokształt kariery. Byli to: Pele (2000), Johann Cruyff (2006), Franz Beckenbauer (2007), Zinedine Zidane (2011), Bobby Charlton (2012) i Arsene Wenger (2019).

Nagrodą za "ducha sportu" mogą się pochwalić: FC Barcelona (2007), Johann Cruyff (2016) i Leicester City (2017). W kategorii "wyjątkowe osiągnięcie" triumfowali: Francesco Totti (2015) i Robert Lewandowski (2022).

Wyróżnienie Realu Madryt to nie pierwszy przypadek, kiedy drużyną roku Laureusa zostaje drużyna piłkarska. Poprzednio triumfowały: Manchester United (2000), reprezentacja Francji (2001), reprezentacja Brazylii (2003), reprezentacja Grecji (2005), reprezentacja Włoch (2007), reprezentacja Hiszpanii (2011), FC Barcelona (2012), Bayern Monachium (2014), reprezentacja Niemiec (2015), Bayern Monachium (2021), reprezentacja Włoch (2022), reprezentacja Argentyny (2023), reprezentacja Hiszpanii kobiet (2024).

Real Madryt nie był jedynym akcentem tegorocznych nagród. W kategorii "Przełom roku" triumfował Lamine Yamal z FC Barcelony. Uznano też, że młody skrzydłowy był sportowym odkryciem roku. Ten sam tytuł rok wcześniej przypadł w udziale Jude'owi Bellinghamowi.