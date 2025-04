Media: Jest decyzja ws. przyszłości Peni. To już przesądzone

18 stycznia 2025 - to wtedy po raz ostatni Inaki Pena stanął między słupkami FC Barcelony. Wojciech Szczęsny na dobre wygryzł go z bramki i wydaje się, że sytuacja Hiszpana nie ulegnie zmianie. Ba, może się jeszcze pogorszyć, kiedy do zdrowia wróci Marc-Andre ter Stegen. Jak donosi kataloński "Sport" decyzja w sprawie Peni już zapadła. Wiadomo, gdzie może zagrać w kolejnym sezonie.

